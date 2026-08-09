Симона Пейчева отиде на море след убийството на любимия й Владо Загатото, скарала се с него за пари

Бившата национална състезателка по художествена гимнастика и настояща тв водеща Симона Пейчева действително е била обявена за издирване от МВР заради убийството на интимния й приятел Владимир Янков – Загатото, чийто овъглен труп беше открит в спалнята на умишлено подпалената от убийците му къща в Банкя на 27 юли сутринта, научи „Уикенд“ от ангажирани в разследването.



Преди дни в медиите изтече информация, че полицията в Бургас издирва Симона Пейчева, но часове по-късно от МВР официално отрекоха славната грация от близкото минало да е сред заподозрените за убийството на 56-годишния милионер и крупен търговец на кафе и вендинг автомати.

Криминалист, ангажиран в разследването на тежкото престъпление разказа, че Симона Пейчева е била обявена за издирване по заповед на наблюдаващ прокурор от Софийска градска прокуратура, след като



не е спазила разпореждането да не напуска София



след първия й разпит в СДВР, състоял се на 28 юли и продължил повече от 4 часа. Вместо да остане на разположение на криминалистите, Симона Пейчева отпрашила с джипа си към Созопол, за да отседне в 5-звездния хотелски комплекс „Аполония“.

Когато на 30 юли хубавицата била потърсена по телефона от разследващите, за да й бъдат зададени доуточняващи въпроси, тя грубо нахокала ченгетата, че в следващите дни не може да се появи, тъй като е на море със сина си. Заради това е била издадена заповед за принудителното й довеждане в София. След като научила от медиите, че е издирвана, Симона Пейчева сама позвънила на разследващите полицаи, за да ги информира, че пътува към София и за да ги помоли да опровергаят информацията, че е издирвано лице.

„Беше силно разстроена и плачеше заради недоразумението, от шока покрай смъртта на Владимир Янков не била разбрала, че не трябва да напуска София.



Наложило й се да пътува към Созопол,



за да прибере оттам сина си, който бил на море и е останала за два дни в курортния град, за да се освободи от натрупания през последните дни стрес“, описва драмата със Симона Пейчева полицейски източник на „Уикенд“.

Както писахме в миналия брой, 41-годишната бивша гимнастичка е поддържала сърдечна връзка с Владимир Янков – Загатото от пролетта на 2024 г., макар да не е живяла на семейни начала с кафе боса. Симона Пейчева обаче е разполагала с ключ от къщата на Владо Загатото в Банкя и често е посещавала дома му.

В неделя, 26 юли, часове преди трупа на милионера да бъде открит в умишлено подпаления му дом, той вечерял със Симона Пейчева и със свои приятели в тузарски рибен ресторант в столичния квартал „Драгалевци“. Между Загатото и приятелката му обаче избухнал скандал и Симона си тръгнала сама от ресторанта.

Според свидетелските показания на разпитаното семейство, с което Владимир Янков и Симона Пейчева вечеряли,



милионерът и гимнастичката се скарали за пари,



свързани с дейността на спортния й клуб по художествена гимнастика „Си Ви Спорт“. Баровецът бил нахокан от Симона, че се бави с модернизирането на тренировъчната зала и с покупката на уреди за клуба по художествена гимнастика, както и заради това, че не спазил свое обещание да заплати 20 000 евро за организирането на детски спортен лагер на гръцкия полуостров Халкидики, който трябвало да се проведе в средата на месец август. Заради забавения превод на парите, лагера в Гърция бил отменен. „Нали събираш пари от родителите на децата, защо и аз да плащам за това?“, била последната реплика на Владимир Янков към Симона Пейчева, след която гимнастичката демонстративно станала от масата и напуснала ресторанта.

Разследването на полицията категорично изключва версията Симона Пейчева или човек от нейното обкръжение да е замесен в убийството на Владо Загатото, макар



версиите „любовен триъгълник“ и „престъпление от страст“



да са били сред първите проверени. Интересен детайл е, че Симона Пейчева е изтрила цялата си комуникация с Владо Загатото по мобилното приложение „Вайбър“, преди да се яви на разпит в СДВР.

„От уважение към близките на Владимир Янков и към самото разследване няма да участвам в медийни спекулации и няма да превръщам тази трагедия в публичен дебат. Не съм давала интервюта и няма да коментирам публично случилото се. Това не е укриване или нежелание за съдействие, а от уважение към една човешка трагедия и към работата на разследващите органи“, гласи официалното изявление на Симона Пейчева, публикувано във Фейсбук профила й.

Същевременно вече втора седмица МВР не може да хване убийците на Владимир Янков – Загатото, криминалистите не могат да установят дори точния час на неговата смърт заради силно овъгленото му тяло. Версията, че 56-годишния баровец е бил изтезаван до смърт в къщата си, за да даде на убийците паролата за криптопортфейла си, вече не е водеща, призна ангажиран в разследването.

Криминалистите подозират, че



Владо Загатото е убит от крадци, нахлули в дома му,



които е заварил при прибирането си в къщата в Банкя. Сред заподозрените за убийството са касоразбивачи от „Люлин“, членове на бандата на убития банков обирджия Йордан Цонков – Джиджи. Проверяват се около десет криминално проявени мъже с прякори, участвали в близкото минало в серия банкови и инкасо обири.

Съмненията, че Загатото е убит от рецидивисти, които е заварил в къщата си в Банкя, са заради предпазните мерки, които килърите му са взели, след като са го ликвидирали.

„Първо са използвали белина, за да заличат следите си, но накрая са опожарили умишлено къщата, за да бъдат сигурни, че не са оставили отпечатъци. Това означава, че



убийците на Загатото са с криминални досиета



и ДНК следите и пръстовите им отпечатъци фигурират в базата данни на МВР.

Кадри от охранителни камери в района около къщата на Владимир Янков показват как двама мъже с качулки и с тъмни дрехи се навъртат около дома на бизнесмена на ул. „Москва“ в Банкя, а единия от тях носел раница на гърба си. Предположенията са, че става въпрос за ловки и дръзки крадци, които са влезли да оберат баровската къща, но след като са засечени от завърналия се домакин, са го убили. „В къщата не е проникнато с взлом, бандитите са отворили входната врата майсторски, а това не е по силите на редови крадци“, признава столичен криминалист.

Той потвърди публикацията в миналия брой на „Уикенд“, че килърите най-вероятно са членове на



организирана престъпна банда от „Люлин“,



занимаваща се с разнородни престъпления. Най-известната банда касоразбивачи беше ръководена от люлинския банков обирджия Йордан Цонков – Джиджи, който беше ликвидиран от наемен убиец на 22 януари 2009 г. в колата си. След убийството на Джиджи бандата му се разцепи, но и до ден днешен членовете й имат репутацията на мъже, изхранващи се с обири на богаташки домове.

Друга разследвана версия е, че Владо Загатото може да е поръчан за убиване, която обаче не се потвърждава от разпитите на неговия дългогодишен пълноправен съдружник Павел Петров и от други близки на убития бизнесмен.