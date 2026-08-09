Любовта на Дара Екимова с Искрата процъфтява

Дара Екимова и Искрен Тончев – Искрата вече не правят опити да крият чувствата си. Неотдавна те официално потвърдиха, че са двойка. Връзката им изглежда все по-сериозна. Вместо да се крият от любопитните погледи, тези дни музикантите предпочетоха да избягат заедно до една от най-романтичните дестинации в Европа – Милано, където успяха да съчетаят приятното с полезното.



Влюбените се разходиха из италианския град, наслаждаваха се на романтичната атмосфера, но не пропуснаха и да работят. Те твърдят, че пътуването им се е превърнало в творческо вдъхновение за нови музикални проекти.

Искрата разказва, че години наред отношенията му с Дара са били изцяло професионални и приятелски. Той е сред хората, които стоят до нея още в самото начало на кариерата й и има важна роля в първите й по-сериозни музикални изяви. „Първите й големи стъпки ги направихме заедно. После за известно време спряхме да работим съвместно, но останахме приятели”, признава музикантът. Съдбата ги събира отново след години. Общите им проекти постепенно ги сближават, а приятелството неусетно прераства в нещо по-силно.

Искрата не се притеснява да разкаже как се е стигнало до първата целувка: „Излязохме на едно техно парти (не беше нашето място) и се целунахме. Оттам започна всичко”. По думите му връзката им не е стартирала с големи обещания или предварителни планове. Всичко се случило напълно естествено. „Преоткрихме се по нов начин. Комуникираме много добре, имаме сходни виждания. В момента сме много щастливи”, признава музикантът. И допълва, че винаги е избягвал да смесва професионалния и личния живот, но заради Дара е нарушил това правило.

Докато преди време двамата внимателно избягваха общи снимки и лични коментари, сега Искрата не се притеснява да показва любимата си. Почитателите им не пропускат да отбележат, че изглеждат спокойни, усмихнати и истински щастливи. Междувременно общата им песен „Sagapao”, издадена още през 2019 г., неочаквано преживява втори живот. Парчето отново набира популярност. Екимова определя това като приятно изненадващ успех.

За нея това е нова страница в личния живот. Макар че е само на 24 години, тя вече е преживяла сериозна любов и последвала раздяла с първото си гадже. Преди време изпълнителката дори беше сгодена, но така и не показа публично своя избраник. Тогава предпочиташе да пази личния си свят далеч от прожекторите и почти никога не говореше за връзката си. Сега обаче ситуацията е различна. Искрата очевидно няма никакви притеснения да демонстрира чувствата си.

Животът на младата певица невинаги е бил безоблачен. Тя преживява огромна трагедия още като дете. Губи баща си – музиканта Димитър Екимов – Дими от група „Сленг”, който загива при тежка катастрофа с мотор. Певецът и жена му Ива Екимова сключват брак през 2002 година, а на 25 юни същата година се ражда дъщеря им. 6 лета по-късно съдбата нанася тежкия удар, който бележи живота на семейството.

Въпреки липсата на баща си, Дара израства с музиката. Нееднократно е споделяла, че усеща силна връзка с татко си чрез песните му. Това я е вдъхновява да поеме по същия професионален път.

Животът на Искрата също е преминал през трудни периоди. Той признава, че като по-млад е попадал в неподходяща компания, но категорично отрича да има криминално минало. „Нямам криминално минало. Имах криминални приятели, различно е. Бях кривнал малко, но животът ме подреди”, казва той.

Тончев говори открито и за отношенията със своето семейство, известно със силните си християнски ценности. Родителите му са пастори и невинаги са приемали лесно артистичния му имидж и провокативните видеоклипове. „Да, имали сме сблъсъци. Някои от клиповете ми бяха шокиращи за тях. Те са пастори – различни светове сме, но се учим да се приемаме”, признава музикантът.

С днешна дата обаче всичко това изглежда оставено на заден план. Дара и Искрата казват, че за тях най-важни са музиката и чувствата, които ги свързват. След романтичното бягство до Милано феновете им вече се питат дали следващата голяма новина няма да бъде за нов общ хит, а защо не и още по-сериозна крачка в личния им живот.



