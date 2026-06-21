Ето кой покани пияната Калина да води Шествието за семейството

У нас в последно време всяка седмица се вихри нов скандал, но Шествието за семейството от миналата събота удари с земята всички останали. Княгиня Калина излезе начело а парада в специален тоалет в бяло, зелено и червено, много хора я обвиниха, че е била в нетрезво състояние, а организаторите на събитието публично се отрекоха от нея. „Уикенд” разкри кой всъщност я е поканил. Това е бизнесдамата Тася Тасова, която вървеше до нея на шествието и твърди, че присъствието на царската дъщеря не само е било съгласувано с организаторите, но един от тях лично я е завел най-отпред.



Тася Тасова е жената в червено сако, която вървеше плътно до княгиня Калина начело на Шествието за семейството. Проверка на „Уикенд” показа, че царската дъщеря и съпругът й Китин Муньос са кумували на тази дама на сватбата й с бизнесмена Стефан Николов. Той пък вървеше до Муньос по време на шествието. Сватбата е била в двореца „Врана”. Г-жа Тасова е била гост и на тържеството по повод пълнолетието на сина на царската двойка – Симеон Хасан, отпразнувано миналата година, и като цяло е близка с цялата благородническа фамилия.



„Уикенд” се свърза с нея веднага след шествието с въпроси относно организацията и причините за присъствието на Калина на парада, обвиненията към нея, че е била в нетрезво състояние, и хипотезите, че е отишла на шествието, защото синът й свирел в Гвардейския представителен духов оркестър, който бе ангажиран за събитието. Тя предпочете да отговори на тези въпроси публично – чрез публикация в социалните мрежи. От текста, а и от неин по-ранен коментар към един от организаторите – Давид Александров от сдружение „РОД”, става ясно, че княгинята не се е самопоканила, както организаторите обявиха след скандала, е присъствието й е било предварително планирано.



„Аз бях човекът, който покани Н.В. Княгиня Калина на събитието. Тя беше извън София и присъства само защото я помолихме да подкрепи българското семейство. За това присъствие са уведомени много хора предварително. Княгинята няма нужда да застава където и да е. Абсолютно невярно е, че е отишла сама, Вие лично ни съпроводихте”, твърди бизнесдамата в коментар под публикация на Давид Александров. Ето какво е написала и в официалната си публикация по темата на личната си страница във „Фейсбук”, след като „Уикенд” я потърси за коментар:

„Бих желала да благодаря на всички прекрасни хора, които изразихте подкрепа към мен, а най-вече към Н.В. Княгиня Калина Българска и нейното семейство.

Всички тези хора са български граждани, които също като моето семейство, присъствахме с радост на шествието и които през цялото време общуваха с Княгинята и с нейния съпруг – посланика Китин Муньос. Правеха снимки, прегръщаха се, вълнуваха се заедно, докато вървяхме всички заедно в подкрепа на българското семейство. Благодаря Ви за топлите думи!



Аз бях човекът, който покани Княгиня Калина и семейството ѝ на шествието на 13 юни, защото неговата значимост и смисъл превъзхождат всяко едно друго събитие в съботния ден. За нейното присъствие както в храма, така и на шествието, са предварително уведомени много лица. Във всеки един момент, когато на мен ми беше комуникирано къде да застават, аз съм реагирала бързо и своевременно. Княгиня Калина поддържа здравословен начин на живот: тя е спортист, храни се здравословно, ляга си рано, става много рано. Категорично отричам този фейк, че е приемала алкохол. Аз и моят съпруг, както и хората, които я придружавахме, видяхме, че всичко беше абсолютно нормално и спокойно. Нещо повече: Княгиня Калина беше много щастлива!”, пише бизнесдамата.



Веднага след като гръмна скандалът, се заговори, че царската дъщеря може да е била на парада, тъй като синът й, свили в Гвардейския представителен духов оркестър, който го предвождаше. Това всъщност не отговоря на истината. Младежът беше приет в края на миналата година в сдружението „Младежки гвардейски отряди”, обединяващо ученици и младежи, които усвояват знания и умения по протокол, етикет, доброволчество, лидерство и гражданска активност. Момчето не е гвардеец, а е част от доброволческата организация на училище в град Елин Пелин, членуваща в това сдружение. Г-жа Тасева обяснява подробно: „За хората, които ме попитаха за княз Симеон дали свири в Гвардейския представителен духов оркестър: не, не свири. Негово Височество е доброволец в „Младежки гвардейски отряди”. Той е роден в България, православен християнин, говори български език, живее в София, обича България и навсякъде по света гордо казва, че е българче, благодарение на своята майка. Също много обича спортовете. Ако го срещнете по улицата в София, със сигурност ще го спечелите, ако си говорите за бойни изкуства, коне и байкинг (колоездене – б.а.).”



Бизнесдамата дава подробности и около семейните отношения на княгинята и съпруга й: „Семейството на Княгиня Калина и Китин Муньос е семейство за пример - това го казвам като пряк свидетел. Те все още се обичат и не могат един без друг дори след цели 24 години... Княгиня Калина подкрепи българското семейство, каквото и друго да Ви се ще да видите. Докато много известни български политици и отговорни лица бяха на други места в събота вечерта, защото броят електоралните настроения и мишкуват, Княгинята беше начело. Там, където й е мястото”, пише бизнесдамата.



Калина наистина през годините показва голяма привързаност към България. Освен, че говори езика, въпреки че за нея не е роден, и че живее отдавна у нас, тя не пропуска да демонстрира връзка със страната ни на официални поводи. Редовно носи колани с традиционни български пафти, рокли и ризи с шевици като на народните ни носии, дори слага кърпи за глава. Личи, че тоалетът й за шествието за семейството е бил специално подготвен в цветовете на българския трибагреник, което издава, че едва ли е решила да отиде там импровизирано, а се е подготвяла за събитието.



Организаторите му обаче разпространиха декларация, че нямат нищо общо с това нейно посещение, още по-малко – с идеята княгинята да води парада. „Калина Сакскобургготска е била помолена от нас няколко пъти да застане зад Гвардейския представителен духов оркестър. Не отговаряме за действията на Калина Сакскобургготска, която е дошла по собствена инициатива на събитието и самосиндикално е застанала пред Гвардейския представителен духов оркестър, макар и само за няколко минути”, казват организаторите. Текстът е подписан от сдруженията „Месец на семейството“ и „РОД“ и фондациите „Нашият дом е България“ и „Консервативно Общество”, както и в лично качество от Пламен Мирянов, Кристиян Шкварек и Давид Александров.



Шествие за семейството вече 6-а поредна година се провежда като контрапункт на София прайд, чиято идея е защита на правата на хората с нетрадиционна сексуална ориентация. Обикновено конфликтът е между двете ценностни системи, които тези събития прокламират, но този път присъствието на княгиня Калина засенчи всички останали спорни моменти по темата.