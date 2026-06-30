Гала с първи думи след раждането на внучката: Не знам на какви криле съм! https://hotarena.net/laifstail/gala-s-parvi-dumi-sled-razhdaneto-na-vnuchkata-ne-znam-na-kakvi-krile-sam HotArena.net

Щастлива новина за семейството на водещата на „На кафе" Гала. Дъщеря ѝ Мари Константин дари живот на второто си дете – момиченце, което ще носи името Джина Константин Маринова.

Радостната вест съобщи самата Мари в ранните часове на деня с емоционална публикация в социалните мрежи. Тя сподели снимка, на която се вижда малкото краче на новороденото, нежно поставено в ръката ѝ, а към кадъра написа единствено: „Джина Константин Маринова".

Под публикацията веднага заваляха стотици поздравления и пожелания за здраве и щастие както към бебето, така и към цялото семейство.

С появата на Джина популярната телевизионна водеща Гала става баба за втори път. Припомняме, че Мари и съпругът ѝ вече имат една дъщеря – Лора, която вече официално е в ролята на по-голяма сестра.

Водещата на „На кафе" Гала се включи по телефона в предаването, докато е в отпуск, за да сподели огромната си радост.

„Не знам на какви криле съм, но съм няколко метра над земята. В живота ни пристигна хубавата Джиджи и не мога да мисля за нищо друго. На 28-и се роди – 2 килограма и 800 грама, 48 сантиметра, и много сме щастливи всички. Едно прекрасно бебче, миниатюрно, много е сладичка", разказа развълнуваната Гала.

Тя призна, че бащата на новороденото е във възторг, а по-голямата сестричка вече се е запознала с бебето.

„Каката дойде да види бебето и много му се зарадва. Казаха ни да отидем на психолог, за да направим посрещането така, че каката да не ревнува", сподели още водещата.

Гала похвали и лекарите, които са се погрижили за дъщеря ѝ Мари по време на раждането.

„Мари роди в болница „Св. София", където екипът е фантастичен, особено д-р Панова е един изключителен лекар. Аз съм в болницата почти дежурна тук", каза с усмивка щастливата баба.