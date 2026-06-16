Глория Петкова проговори за раздялата с Петканов

Родните медии напоследък гърмят от спекулации относно предполагаемата раздяла на една от любимите ни светски двойки - Даниел Петканов и Глория Петкова.

От известно време насам двамата не се мяркат заедно, не качват и снимки един с друг, както правеха доскоро. Въпреки това все още се следват в социалните мрежи, а фотосите им заедно не са изтрити. Въпреки това злите езици твърдят, че краят им е окончателен, но засега не искат да го разгласяват публично.

Докато феновете гадаят какво ли се е случило, "България Днес" търси истината от самата Глория, която е категорична: "На този етап не искам да коментирам, без първо да съм го обсъдила с Дани. Това е, което мога да кажа".

Моделката нито отрече, нито потвърди слуховете, но по думите й личеше, че с Петканов имат недоизказани неща.

От сторита на Гло, публикувани през последните дни, се вижда, че се е отдала на морска почивка. На кадрите обаче липсва Лудия репортер, с когото бяха неразделни. Диджейката споделя и доста интересни статуси в инстаграм. Един от тях гласи: "Не съм ничия бивша, просто сбъднах мечтите на някои хора и това е". В друг пък е още по-крайна: "Той ми каза, че се държа като мъж, отвърнах му: "Тогава гледай и се учи, може и ти да станеш такъв". Според почитателите писанията са директни препратки към самия Петканов.

Още нещо, което навежда на мисълта, че може да са разделени, е интервю на манекенката от края на май. В него тя обяснява, че все още стъпва плахо, защото "не знаеш утре къде ще си и с кого".

"Трябва да си много внимателен, когато става дума за психиката на децата", споделя тогава звездата от "ВИП брадър" (2016).

Двамата се влюбват в "Трейтърс"

Любовната приказка на Дани и Глория започна миналото лято по време участието им в "Трейтърс: Игра на предатели". Химията помежду им личеше още в предаването, а за зрителите бе ясно - задава се нова светска двойка. След като заедно достигнаха финала, отношенията им се задълбочиха и навън, а много скоро заживяха и под един покрив.

"С Глория мислим за сватба", хвалеше се пред "България Днес" Даниел през октовмри м.г. Още тогава обаче дамата му бе предпазлива, заявявайки, че не иска да бърза.

Но чувствата не питат! През следващите месеци авантюрата на ВИП любимците продължи да се развива светкавично. Двамата запознаха и децата си от първите бракове. Манекенката има дъщеря Анабел, която е плод на брака й с бизнесмена Методи Велинов, Лудия репортер пък е баща на син - Габриел, от ослепителната Александра Богданска.

Отстрани връзката на Петканов и Гло изглеждаше повече от хармонична - семейни почивки, забавни моменти, усмивки и любов в големи дози. Но дали зад тази фасада не са се криели непреодолими различия - надяваме се да разберем скоро.