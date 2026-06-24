Голата Кичка запали социалните мрежи!

Кичка Бодурова за пореден път доказа защо мнозина я определят като един от българските секссимволи на 70-те години. Певицата блесна в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ и зарадва феновете си, особено представителите на силния пол.

Кичка се появи с къса черна рокля с прозрачни акценти и високи токчета, които подчертаваха добрата ѝ форма и неподражаем стил. Ефектната визия на Бодурова бързо се превърна в тема на разговор в социалните мрежи.

Докато едни я обсипваха с комплименти за отличната форма и младежкото излъчване, други поставиха под въпрос избора ѝ на облекло. Изпълнителката обаче ясно демонстрира, че не се страхува да бъде различна и да бъде себе си, независимо от коментарите.

Бодурова, която през ноември ще отпразнува своя 71-ви рожден ден, не остана безучастна към реакциите в социалните мрежи. Тя обясни, че е избрала роклята, защото се чувства комфортно и уверено в нея.

„Имам тази рокля от години. Случайно ми попадна, облякох я и си казах: „Бъди това, което чувства сърцето ти.“ Искам да покажа на жените, че не трябва да се срамуваме от възрастта си и че трябва да сме горди, че сме стигнали дотук“, написа естрадната легенда в профила си.

В момента певицата е в България и подготвя летните си концерти. На 21 юли тя ще излезе на сцената на Летния театър в Бургас, а на 26 август ще зарадва почитателите си във Варна. Очаква се през есента да има концерти и в София.