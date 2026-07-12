Горещ слух: Цитиридис пред раздяла с Братоева

Николаос Цитиридис май отново се гласи за пазара на ергените след 5 години връзка с актрисата Боряна Братоева, дочу „Уикенд”. Двойката в последно време все по-рядко може да бъде засечена заедно. Говори се, че ако все още не са се разделили, то със сигурност са пред раздяла.

Комедиантът и актрисата засега се следват в социалните мрежи, но не публикуват никакви общи снимки, нито клипчета, както правят други популярни и щастливи двойки. Още по-подозрителното е, че много рядко ги засичат заедно по светски събития, а ако това все пак се случи, изглежда по-скоро по задължение.

Наскоро например колегата им Христо Пъдев се ожени и половината артистичен елит в страната ни се изсипа на неговата сватба. Боряна Братоева беше там и дори се включи пряко в социалните мрежи заедно с колежката си Луиза Григорова. Николаос Цитиридис също се появи, но като че ли се старае да запази това в тайна. Той не се вижда близо до половинката си в нито един запис от събитието, а по-скоро се е въртял край масата с мезета и питиета или около другите гости.

Говори се, че двамата имат сериозни проблеми и на 37-годишна възраст актрисата се замисляла, че ще трябва да търси друг мъж, с когото да сподели живота си. Това най-вероятно е болезнено за Боряна, тъй като повечето й приятелки и колежки отдавна са се задомили и са станали майки. Тя е сред малкото звезди, гонещи 40 години, които все още нямат деца, а вече няма и много време за чакане.

Според слуховете, брюнетката отдавна е споделила с Николаос, че й се иска да има бебе, но 32-годишният тв водещ се чувствал твърде млад, за да става баща. Пред медиите комедиантът твърди, че с половинката му имали идеална връзка и без деца, но всъщност изпитвал страх от обвързване, който го карал да се страхува и от бащинството. Самият Цитиридис е израснал без баща, тъй като родителите му се развеждат още когато е много малък. Майка му, която го ражда в Гърция, се връща в България заедно с него, а татко му не проявява интерес да присъства в живота на сина си. Това вероятно е отблъснало тв водещия от идеята за бащинство и е причина да се опитва да го отложи и дори да го избегне. Боряна обаче има здрава връзка със своите родители и й се иска да ги дари с внучета. По-лошото е, че биологичният й часовник тиктака, тя не става по-млада с времето и се налага, ако иска да бъде майка, да се реши на тази стъпка съвсем скоро. Нищо чудно това разминаване в приоритетите да е застанало между актрисата и тв водещия.

Те се запознаха през 2020г., когато тръгна сериалът на Би Ти Ви „Съни бийч”. В него Братоева изпълнява една от главните роли. Заради този ангажимент тя бе поканена като гост в „Шоуто на Николаос Цитиридис” в същата телевизия. Връзката им е от началото на 2021г. Скоро двойката отпразнува 5-ата си годишнина заедно. Дали ще има и шеста, не се знае.