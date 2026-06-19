И Очите се оплака от сезона: Зле е работата това лято на Слънчака (ВИДЕО)

Темата с липсата на туристи по нашето Черноморие е особено актуална през последните няколко дни.

Празните плажове и заведения по морето в средата на юни бият на очи, а подобни кадри обикалят все повече и повече из социалните мрежи.

TukTok

Коментар по темата направи и една интересна личност – Димитър Желязков, познат още като Митьо Очите. Несебърския Ал Капоне пусна видео в своя тикток профил, на което изразява възмущението си, че все още липсват летовници в един от топ курортите ни Слънчев бряг. „Зле е работата това лято на Слънчака. Така ли ще я караме – не знам? Няма хора...“, споделя Желязков.

През последната година той все по-често се подвизава в ТикТок, привличайки вниманието на потребителите там с видеоклипове по най-различни теми. А защо все още липсват туристи по морето ни, особено чуждестранни такива, причините според коментари в социалните мрежи са различни, но най-често споделяното мнение е, че цените на услугите са прекомерно завишени и затова повечето хора предпочитат други дестинации за отдих или развлечение.

Отлив

Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в България (СЗБ) вече изразиха притеснение от „поредната организирана негативна кампания срещу българския туризъм и в частност срещу заведенията за хранене и развлечения“. От бранша посочват, че тази година е възможно да се наблюдават при определени пазари, включително при германските туристи, известни колебания, но изтъкват, че туристическият пазар е динамичен и временният отлив от една държава се компенсира чрез ръст на туристи от други. Според организациите е твърде рано в началото на лятото да се правят генерални заключения за целия сезон. Според БАЗ и СЗБ поскъпването в ресторантьорския сектор е резултат от общата инфлационна среда в държавата. От бранша изтъкват, че бизнесът е изправен пред двойно и по-голямо увеличение на цените на хранителните продукти и суровините, както и пред сериозен ръст на разходите за труд, наеми, ток, горива и транспорт. По темата за цените от бранша напомнят, че по Българското Черноморие има както луксозни и висококатегорийни обекти, така и бюджетни хотели, семейни заведения и места с цени, достъпни за масовия бюджет.