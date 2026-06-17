Иван и Андрей затвориха Кака Лара и Китодар в една стая, случи се нещо неочаквано

Продуцентите искат от Кака Лара, Боряна Братоева, Китодар Тодоров и Антоан Петров да не се смеят

Иван и Андрей стартираха изцяло ново шоу в интернет. То е озаглавено „Да умреш от смях“ и в него продуцентите събраха едни от най-актуалните имена в комедийния жанр. Сред участниците са актрисата Лара Златарева, или както всички я знаем като Кака Лара, най-добрият имитатор на популярни личности Антоан Петров, актьорът Китодар Тодоров и водещата на „Гласът на България“ и гадже на Николаос Цитиридис Боряна Братоева. Всички те са затворени в стая и трябва да разказват смешки. Но задачата на гледащите е изключително трудна – те не трябва... да се разсмеят. Който от участниците се смее най-малко – получава голямата награда и званието „Властелин на смеха“.

Във всеки епизод Иван и Андрей поставят различни задачи. Интересното е, че до този момент се виждат различни тактики за овладяване на смеха. Сред най-изобретателните е Боряна Братоева, която постоянно яде, само и само да не се усмихва.