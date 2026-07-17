Ивайла Бакалова МЪЛЧИ цял месец след раздялата с Весо Брадата! Има ли трети човек? https://hotarena.net/laifstail/ivayla-bakalova-malchi-cyal-mesec-sled-razdyalata-s-veso-bradata-ima-li-treti-chovek HotArena.net

Пълно мълчание и дигитално заличаване. Това е стратегията, която Ивайла Бакалова изглежда е избрала след раздялата си с Веселин Денков – Весо Брадата.

Бившата Мис България не е публикувала нищо в социалните мрежи от близо месец, показа проверка на Intrigi.bg. Още по-любопитното е, че от профила й са изчезнали и всички общи снимки с бащата на малката Вяра. Ход, който мнозина приемат като най-категоричното потвърждение, че между двамата вече няма връщане назад.

Докато около раздялата продължават да циркулират различни версии, самата Ивайла предпочита да запази пълно мълчание. Няма обяснения, няма оправдания, няма емоционални постове и философски послания. Само тишина.

А тя понякога казва повече от всичко останало.

Любовта, която премина през всичко

Новината за раздялата изненада мнозина, защото доскоро Ивайла Бакалова и Веселин Денков изглеждаха като двойка, оцеляла въпреки всичко.

Любовта им премина през съдебни битки, арести, публични скандали, тежки обвинения и дълги периоди на несигурност. Ивайла остана до Денков в най-трудните му моменти, включително по време на месеците, които той прекара в ареста.

Мнозина бяха убедени, че след подобни изпитания връзката им е практически неразрушима.

Оказва се, че животът има други планове.

Изчезнаха и снимките

Най-ясният знак за случващото се не идва от официално изявление, а от социалните мрежи.

През последните седмици Бакалова е премахнала всички общи кадри с Денков, които години наред бяха част от профила й. Това е особено необичайно за жена, която винаги е пазила личния си живот сравнително дискретен и никога не е прибягвала до подобни демонстративни действия.

Затова и заличаването на цялото им общо дигитално минало не остана незабелязано.

Дете-чудо не успя да ги задържи заедно

През декември 2022 година Ивайла и Веселин станаха родители на малката Вяра – дете, което двамата дълго чакаха и определяха като истинско чудо.

Момиченцето се появи след успешна ин витро процедура в Турция и бе сбъдната мечта и за двамата. Именно раждането на Вяра мнозина приемаха като началото на най-щастливия период в живота им.

Само няколко години по-късно обаче приказката изглежда е приключила.

Има ли трети човек?

Това е въпросът, който вълнува светските среди.

Засега няма информация за намесата на друг мъж или друга жена. Според хора от обкръжението на двойката по-вероятно става дума за постепенно отчуждение, натрупвано с години след всички изпитания, през които преминаха заедно.

Фактите обаче са налице.

Разделени са от близо два месеца. Ивайла е изтрила всички общи снимки. Не е активна в социалните мрежи от седмици. А темата за Весо Брадата е напълно изчезнала от живота й.

Поне публично.

Дали това е краят на една от най-коментираните любовни истории в родния хайлайф, или предстои нов обрат, засега знаят само двамата.