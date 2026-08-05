Милена Маркова-Маца живяла с извънземно! Предсказвала бъдещето и лекувала болежки

Милена Маркова-Маца, която тази седмица е един от участниците в „Черешката на тортата“ по Нова телевизия, е имала досег с извънземна цивилизация. Не, това не е сюжет от постановка, в която актрисата участва. Самата тя разказа преди време своята невероятна история в подкаста на Тото.

„Бях тийнейджърка на 14 години, когато екстрасенска ми сподели, че едно извънземно иска да се свърже с мен – разкрива Маца, която сега е на 49. – Въобще не исках да чувам и отказах. Много се дърпах, но започнах да усещам чуждо присъствие около себе си. Когато осъзнах, че няма да се отърва, в крайна сметка осъществих връзката и го попитах как се казва. Отговори ми: „Зико“. Обясни, че е от планетата Грон, съзвездието Сириус, и желае да си сътрудничим, а и да ми помага.“

Милена Маркова била ошашавена от цялата тази фантасмагорична ситуация. Затова и решила да сподели с майка си, която е актриса, какво ѝ се случва. „Мамо, имам извънземно!“ – разкрила тайната си дъщерята. „Веднага да го махаш!“, бил отговорът на майката.

Да, но Зико така и не се разделил с Маца в продължение на година и половина. Двамата си общували, той излекувал за минута схванатата ѝ ръка, а тя пък започнала да вижда аурите на хората и успявала да премахва главоболие и други различни болежки.

„Не съм луда и за това си има доказателства – категорична е Милена Маркова. – След като извънземното започна да ми диктува и да пиша, то предсказа войната в Босна и Херцеговина и в Чечня. Освен това позна името на бъдещия мъж на майка ми, която вече беше разведена с моя баща. Този човек се появи след година и наистина се казваше така, както беше предсказано.“

Уви, на Маца обаче в един момент започнали да ѝ се случват и доста лоши неща. На два пъти дори тялото ѝ се парализирало. И в един момент тя решила да сложи край на цялата тази странна история със Зико.

„Беше ме страх от всичко, което се случваше, и помолих извънземното да си ходи – разказва актрисата. – Зико ми каза, че си тръгва, но винаги, когато го повикам, е готов да се върне. В този момент на мен много ми олекна.“

Маца вече няма контакти с извънземни цивилизации. Признава, че сега гледа на странната история с чувство за хумор, но тогава, в тийнейджърските ѝ години, въобще не ѝ е било до смях. Единствено малко съжалява, че Зико не ѝ предсказал числата от тотото. Е, тогава животът ѝ със сигурност щеше да протече по съвсем различен начин, а и с доста солидна банкова сметка.