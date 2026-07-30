Кърджилова на каравана с децата и любимия: Вижте къде и как релаксират звездите https://hotarena.net/laifstail/kardzhilova-na-karavana-s-decata-i-lyubimiya-vizhte-kade-i-kak-relaksirat-zvezdite HotArena.net

Лятото е в пълния си разгар, а светският елит на държавата и градският шум отдавна смениха с шума на морския бриз за десетки обичани български актьори, музиканти и популярни лица. Тази година звездите показаха, че перфектната почивка няма шаблон – за едни уединението на каравана с тиган вкусни миди е истинско щастие, за други луксозна, екзотична или изпълнена с лудост и адреналин на вълните, писа „България Днес“.

Едно от най-топлите и емоционални лета безспорно е това на актрисата Радина Кърджилова, която релаксира на каравана с двамата си синове и любимия си Пламен Димов.

„Последните дни…щастието не се измерва с думи. То се случва.

И го има.

Харесва ми чувството да изпитвам щастие.

Остава ни още много.

И ми се смешно , и се разплаках на книга, и ям палачинки, и си похапвам вкусно , вкусно, и се вълнувам само защото животът е вълнуващ сам по себе си, и ми се спи рано, и ставам рано…да чувам „мамо” по 18283848484 на ден, да спя , докато някое бебе плаче неистово и да си мисля за майка му- как е , добре ли е, спала ли е,да си мисля за мама и татко, че ми липсват, че изкуството има нужда от приятели ( от книгата на Федерик Бегбеде „ Моите приятели”), че качих 3 кг. Последните два месеца..защо? ЗАЩОТО СЪМ ЩАСТЛИВА!



Смешките ти, Пламене и обичта ти…

Хубаво ми е…“, споделя с последователите си в социалните мрежи актрисата.

Морският бряг се превърна в място за специални семейни срещи и за нейния колега Юлиан Вергов. Той улови последните слънчеви дни с чаровната си дъщеря Алена, която ще поеме по своя самостоятелен творчески път. Младата актриса, която вече е част от трупата на Театъра на армията, бързо си завоюва позиции и в музикалната кариера и веднага след края на турнето с баща си тръгва на турне с групата си „Сага“, за да представи новата си песен „Още“.

Морските вълни събраха и още една обичана двойка, която три години се укриваше от папараците – Цветина и Христо Пъдев. Актьорът сподели фотос, на който с усмивка позира с любимата си Цветина, след като се завърна от романтичен „меден месец“ във Франция. Там двамата се събраха с близките си приятели Владимир Зомбори и Весела Бабинова - актьорското семейство, на което кумуваха през изминалото лято.

Докато едни залагат на сплотените компании, други превърнаха плажа в истински подиум на сексапила.

Танцьорката Яна Димитрова поддържа перфектната си форма, събирайки тен върху джет, докато Галя от балет „Сатен“ заложи на ежедневни упражнения върху пясъка.

Горещи кадри от брега показаха още Диана Габровска и Моника Цветанова.

Фолкпевицата Преслава реши да избяга от традиционното слънчево изгаряне по бански и заложи на горещи фотосесии на морските скали, облечена в бяло. Разбира се, лятото отведе част от популярните лица и извън границите на страната.

Маги Джанаварова избра живописните плажове на Сардиния, където макар и за кратко, премина през лек грип, бързо се възстанови и продължи почивката си.

В същото време фолк иконата Глория сподели кадри от луксозна яхта, без да издава дали се наслаждава на морската шир в компанията на майка си или с друг специален придружител.