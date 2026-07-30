КРАЙ НА ДРАМАТА! Джино Бианкалана отново прегърна жена си и дъщеря си (ФОТО)

След месеци на слухове за раздяла Джино Бианкалана сякаш даде най-красноречивия отговор. Победителят от "Биг Брадър" се появи в емоционално видео заедно със съпругата си Кристина Канева и малката им дъщеря, с което практически потвърди, че семейството отново е заедно, пише Intrigi.bg.

Кадрите показват как тримата се наслаждават на разходка с кабриолет. Джино е зад волана, а до него е Кристина, която държи ръката му, докато дъщеричката им е на задната седалка. Семейната идилия веднага предизвика коментари, че кризата между двамата вече е останала в миналото.

В последните месеци усилено се говореше, че Джино и Кристина са сложили край на връзката си. Повод за слуховете станаха липсата на общи снимки, както и фактът, че двамата прекарваха все повече време разделени. Нито един от тях обаче не потвърди официално раздяла, което остави широко поле за догадки.

Сега видеото изглежда като категоричен знак, че двамата са изгладили различията си и отново градят отношенията си като семейство.

Любовната история на Джино и Кристина започна далеч от светлините на прожекторите. Красивата русенка дълго време избягваше публичността, въпреки че живее с една от най-популярните риалити звезди у нас. Двамата станаха родители на дъщеря, а по-късно сключиха и брак, като Джино неведнъж е признавал, че именно семейството е най-голямото му богатство.

Преди да срещне Кристина, името на Бианкалана беше свързвано най-вече с бурната му връзка с певицата Джена. След окончателната им раздяла той дълго време твърдеше, че трудно допуска нов човек до себе си. Именно Кристина обаче успя да промени това и постепенно се превърна в най-важния човек в живота му.

Дали кризата между тях действително е останала зад гърба им, ще покаже времето. Но ако се съди по последните кадри, Джино изглежда повече от щастлив, че отново е със съпругата и детето си. А феновете му вече побързаха да ги поздравят, че са успели да запазят семейството си въпреки трудния период.