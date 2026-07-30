Шок! Организаторите обърнаха "Мис България" с главата надолу – София губи короната след почти век

10 града влизат в битка за домакинството на конкурса, който за първи път излиза от столицата

След почти вековна традиция "Мис България" обръща нова страница в историята си. За първи път големият финал няма да се проведе в София, а в друг български град. За честта да посрещнат най-красивите българки вече спорят десет емблематични дестинации, всяка със своя концепция и послание.

"Имаме такава идея. Непрекъснато конкурсът се провежда в София, а има интерес и от други места. Смятаме, че е редно, все пак това е национален конкурс, да присъстват и други градове", казва пред "България Днес" собственичката и организатор на конкурса Ирина Папазова.

Ирина Папазова

Засега победител в битката между градовете няма. По думите на дългокраката хубавица разговорите с местните власти продължават.

"Все още обсъждаме кой град ще бъде домакин. Когато се разберем със съответните местни представители, тогава ще го обявим", обяснява Папазова.

Сред кандидатите са Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Казанлък, Русе, Плевен, Стара Загора, Шумен и Созопол. Всеки от тях се представя със собствен слоган, обвързан с историята и културните забележителности на града.

Варна кани с "Където елегантността среща морето", Бургас - с "Където залезът се отразява в короната", Пловдив - с "Където историята се превръща в сцена", Велико Търново - с "Където преди са властвали цариците, сега нова царица ще изгрее", Казанлък обещава "Короната разцъфва в Долината на розите", Русе залага на "Където европейската елегантност намира своите царици", Плевен - на "Където природата се превръща в голямата сцена", Стара Загора - на "Където древни цивилизации срещат модерната красота", Шумен - на "Където българският завет вдъхновява утрешния ден", а Созопол - на "Където приказките оживяват".

Оказва се, че изборът няма да зависи само от красивите гледки.

"Трябва да е голям град, за да може да се организира конкурсът, да има подходяща зала. Най-вече обаче трябва да има местен интерес и да могат да отговарят на условията ни", разкрива Папазова пред нашия екип.

Очарователната моделка издава още, че освен нов град домакин зрителите ще видят и различна концепция.

"Регламента няма да го променяме, но темата на конкурса ще бъде обвързана със съответния град. Това е задължително", категорична е организаторката.

Идеята за историческата промяна идва от лицензодържателя на конкурса - френския предприемач и продуцент с испански корени Гаел Бонел Санчес.

Гаел Бонел Санчес

"В продължение на почти един век Големият финал се провеждаше в София. Това е невероятен град, но дойде моментът конкурсът да отразява това, което "Мис България" винаги е представлявал - не само един град, а цяла нация. "Мис България" е повече от София. "Мис България" е България", заявява Санчес за надпреварата, провеждаща се още от далечната 1929-а.

Амбицията му е конкурсът всяка година да показва различен български град пред цялата страна.

"Във всяко следващо издание ще избираме различен град, за да покажем неговата култура, наследство и идентичност", казва още той.

Организаторите дори определят бъдещата битка за короната като генерална репетиция за домакинството на големи международни прояви.

"Това издание трябва да се възприема като своеобразно предевровизионно събитие, което ще събере престижни гости и има потенциала да се превърне в един от най-значимите ежегодни конкурси в България", допълва Гаел Бонел Санчес.