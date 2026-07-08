Карен на Златка договаря глоба с френската Темида! Плаща 35 хил. евро за аферата

Договор за глоба постига тенисистът Карен Хачатрян с френските власти. След като сам се нави да бъде предаден на разследващите в Марсилия, той разкри пред „България Днес“, че се е споразумял да плати 35 хил. евро по аферата за черното тото. По силата на сделката на арменеца няма да бъде налагана ефективна присъда, нито забрана за влизане на територията на страната.

Екстрадицията на бившия тенисист бе поискана още през есента на м.г., но се проточи близо 6 месеца. Накрая обвиняемият пожела да бъде екстрадиран, за да се разбере с местните следователи.

„Ще изчистя името си пред френските власти“, заканва се мъжът на Златка Райкова. По думите му прокуратурата на Лазурния бряг е установила, че

няма достатъчно доказателства

за образуване на наказателно дело, а освен това са били допуснати и много процесуални грешки. От значение било и това, че при тарашите в София не са открити устройства или парични суми.

Поради тази причина вече били свалени обвиненията срещу брат му Юри, който също пожела да пътува до Франция, за да се изясни с тамошното правосъдие. По данни на Карен Юри е глобен с 15 хил. евро.

От няколко дни Карен Хачатрян е приготвил сака си с всичко необходимо и чака вкъщи да дойдат униформените, за да го конвоират до Марсилия. Екстрадицията е одобрена в края на юни от Софийския градски съд, като обвиняемият не е задържан, както обикновено се случва, а е оставен под парична гаранция от 5 хил. лв. Тъй като до 10 дни французите не са дошли за предаването, те няма да закопчават белезниците на арменеца.

В средата на октомври м.г. разследващите обявиха, че са разбили международна група от 14 души за манипулиране на спортни срещи. У нас бяха закопчани братята Карен и Юри Хачатрян, Димитър Янев и Ангел Ангелов. На сметката им бяха записани обвинения по общо 6 пункта – организирана престъпна група, манипулиране на спортни срещи, пране на пари, корупция и т.н. От прокуратурата не изключват да има още арести.

По данни на криминалистите групата е припечелила над 800 хил. евро от уредени резултати на турнири в Германия, България, Испания, Италия, Португалия, Турция, Канада, САЩ, Мексико, Египет и Тунис. Според събраните доказателства групата се е намесила в резултатите от поне 45 тенис мача между 2018 и 2024 г.

През 2020 г. заради уредени мачове братята Хачатрян бяха наказани със забрана да се състезават и 6 хиляди долари глоби.

По новата афера играчи извън ATP Топ 100 са се разприказвали пред разследващите, че са им били предлагани суми, за да загубят мачовете си.

„Говорим за млади играчи с по-нисък ранг, които могат да бъдат купени за много малко пари, или защото не могат да се прехранват от спорта, или защото на тази възраст е трудно да се устои на примамката на лесните пари“, коментира шефът на отдела за разследване на конни надбягвания и хазарт на френската полиция генерален комисар Стефан Пиала.

Той разкри, че колегите му преглеждат видеоклипове от срещите, за да открият подозрително загубени точки. За да се потвърдят съмненията, ще се търсят и други улики.

Според запознати в началото е имало шестима свидетели, които са проговорили за схемата.

Трима от тях обаче са се отказали от показанията си и са останали само разказите на половината.

Случаят с интернационалната група за черното тото стигна и до Съда на ЕС в Люксембург. По повод възражение на защитата на задържаните у нас родните магистрати зададоха официално въпрос на европейските си колеги.

Питането им е дали ако част от престъпната дейност е извършена изцяло или частично в България, то може да се откаже екстрадицията и делото да се гледа у нас. Такова беше първоначално желанието на обвиняемите.

Европейските магистрати, сред които и българският съдия Александър Корнезов, отговориха, че само териториалният принцип не е достатъчен за отказ на екстрадицията. При възможност за разглеждане на процес в две различни държави той да бъде проведен от онзи съдебен орган, който се намира в най-подходящата позиция за това от гледна точка на правилното осъществяване на наказателното правосъдие. За целта е нужно да се преценят конкретните обстоятелства като това къде се намират събраните доказателства.