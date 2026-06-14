Гала се превърна в копие на Мутафова

През последните години Гала все по-често става обект на коментари заради външния си вид и интервенциите си.

Зрителите шушукат, че популярната телевизионна водеща е претърпяла толкова много естетични промени през годините, че днес трудно може да бъде разпозната от феновете си отпреди две десетилетия. Според мнозина честите разкрасителни процедури са довели до това лицето на блондинката силно да напомня това на покойната театрална легенда Стоянка Мутафова, която в последните години се наблъска с ботокс и бе заприличала на восъчна фигура от музея на Мадам Тюсо.

Темата за пластичните интервенции на Гала не е нова. От години се коментират различни процедури за подмладяване, включително ботокс, филъри и други естетични корекции, които си прави иначе красивата блондинка. Въпреки че самата тя винаги е поддържала тезата, че се грижи за външния си вид умерено и разумно, снимки от различни периоди на кариерата й показват осезаема промяна в чертите на лицето.

Все повече потребители в социалните мрежи правят паралел между Гала и Стоянка Мутафова в по-късните години от живота на великата актриса. Издълженото лице, по-изразените скули и специфичната усмивка според тях създават голяма визуална прилика. Някои дори стигат по-далеч, твърдейки, че водещата вече прилича повече на дъщерята на Стоянка Мутафова - Мария Грубешлиева-Муки, отколкото на самата себе си от началото на телевизионната си кариера.

За вече покойната Стоянка Мутафова също се говореше, че се е подлагала на доста естетични процедури в напреднала възраст. В нейния случай обаче промените никога не успяха да засенчат огромния талант и харизма, които я превърнаха в една от най-обичаните личности в българската култура. Мутафова остава в историята като една от най-обичаните български актриси, известна със своя неподражаем хумор, силен характер и способност да владее сцената дори в напреднала възраст. Гала от своя страна е сред най-разпознаваемите лица в родния телевизионен ефир и вече повече от две десетилетия е неизменна част от ежедневието на зрителите. Тя е най-дългогодишната телевизионна водеща на делнично предаване на живо у нас. През годините тя сравнително запази външността си, но има доста подобрения по лицето и силикон в гърдите си.