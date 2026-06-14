Мария Илиева продължава да лъже как е отслабнала

След впечатляващата си лична трансформация през последните години, певицата Мария Илиева се впуска в ново предизвикателство. Наесен тя ще стартира подкаста си „The Diva Method”, посветен на здравето, красотата и дълголетието.

Изпълнителката не крие, че след раждането на дъщеря си София е достигнала почти 100 килограма. В рамките на 4 години успява да свали около 40 кила, а днес е в отлична форма. Според нея най-важната стъпка към промяната е осъзнаването на проблема. „Да погледнеш трезво и да си дадеш сметка, че имаш проблем. Че имаш нужда от помощ. През годините на моята промяна се сблъсках с доста предизвикателства, но успях. Намерих най-добрите решения за себе си, съчетах ги с воля, дисциплина, упоритост и ето ме сега – в по-добра форма от всякога!”, споделя звездата.

Натрупаният личен опит я вдъхновява да създаде новия си проект. В подкаста Илиева планира да разговаря с водещи специалисти в областта на здравето, естетиката и дълголетието, които са помогнали и на самата нея по пътя към промяната. „Всичко е възможно, стига да го пожелаеш!”, отсича поп звездата, която предстои да видим и в ролята на ментор в новия сезон на „Гласът на България”.

В музикалните среди обаче са възмутени от лицемерието на певицата. Публична тайна е, че тя е отслабнала с инжекции, но категорично го отрича и заблуждава публиката, че трансформацията й е дело на активен спорт и промяна в диетата.