Като бухнала питка! Ивет Лалова си окепази лицето заради „Игри на волята“

Новата водеща на „Игри на волята“ Ивет Лалова изненада зрителите не само с неочакваното си телевизионно назначение, но и с коренно променената си визия, пише Intrigi.bg. Олимпийската ни лекоатлетка официално поема щафетата от Ралица Паскалева в хитовото риалити тази есен, след като NOVA обяви рокадата преди дни.

Покрай новината обаче в социалните мрежи заваляха коментари не толкова за новата й роля, колкото за лицето й. Според мнозина Ивет изглежда все по-различно от времето, когато покоряваше световните писти и беше едно от най-разпознаваемите лица на българския спорт.

По време на последното й гостуване в „Преди обед“ зрителите едва я познаха - значително по-изразени скули, по-обемна средна част на лицето и почти липсващи мимики в челото и около очите.

В интернет вече се появиха и доста злостни сравнения, като някои фенове дори се шегуват, че лицето й е станало „като бухнала питка“. Други обаче я защитават и са категорични, че на 42 години изглежда отлично и има пълното право да се грижи за външността си така, както намери за добре.

Сравнението между кадрите от активната й спортна кариера и сегашните снимки действително показва осезаема разлика. Навремето Ивет беше с много по-фини черти, по-естествен контур на лицето и характерната атлетична визия, с която години наред беше символ на българската лека атлетика.

Днес обаче образът й е значително по-близък до този на телевизионните и светски знаменитости, които редовно прибягват до филъри, ботокс и други подмладяващи процедури. Според запознати още щом й предложили да бъде новата водеща на „Игри на волята“, първата й работа била да си запише час при пластичния хирург. Уви, Ивет доста е пресолила манджата, особено с ботокса, който я е лишил от мимики...