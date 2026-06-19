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Като бухнала питка! Ивет Лалова си окепази лицето заради „Игри на волята“

https://hotarena.net/laifstail/kato-buhnala-pitka-ivet-lalova-si-okepazi-liceto-zaradi-igri-na-volyata HotArena.net
Каролина Церовска
1288
Като бухнала питка! Ивет Лалова си окепази лицето заради „Игри на волята“

Каролина Церовска
1288

Новата водеща на „Игри на волята“ Ивет Лалова изненада зрителите не само с неочакваното си телевизионно назначение, но и с коренно променената си визия, пише Intrigi.bg. Олимпийската ни лекоатлетка официално поема щафетата от Ралица Паскалева в хитовото риалити тази есен, след като NOVA обяви рокадата преди дни.

Покрай новината обаче в социалните мрежи заваляха коментари не толкова за новата й роля, колкото за лицето й. Според мнозина Ивет изглежда все по-различно от времето, когато покоряваше световните писти и беше едно от най-разпознаваемите лица на българския спорт.

По време на последното й гостуване в „Преди обед“ зрителите едва я познаха - значително по-изразени скули, по-обемна средна част на лицето и почти липсващи мимики в челото и около очите.

В интернет вече се появиха и доста злостни сравнения, като някои фенове дори се шегуват, че лицето й е станало „като бухнала питка“. Други обаче я защитават и са категорични, че на 42 години изглежда отлично и има пълното право да се грижи за външността си така, както намери за добре.

Сравнението между кадрите от активната й спортна кариера и сегашните снимки действително показва осезаема разлика. Навремето Ивет беше с много по-фини черти, по-естествен контур на лицето и характерната атлетична визия, с която години наред беше символ на българската лека атлетика.

Днес обаче образът й е значително по-близък до този на телевизионните и светски знаменитости, които редовно прибягват до филъри, ботокс и други подмладяващи процедури. Според запознати още щом й предложили да бъде новата водеща на „Игри на волята“, първата й работа била да си запише час при пластичния хирург. Уви, Ивет доста е пресолила манджата, особено с ботокса, който я е лишил от мимики...

 

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