Коцето на 50 с луд купон на морето (Снимки)

Луд купон в характерния си стил спретна фолкпевецът Константин за 50-ия си рожден ден.

Изпълнителят на"Студентка" и „Ти си само 8 клас" събра десетки близки, приятели и роднини на специално организирана сцена на метри от морето. Сред ВИП гостите му бяха колегите от бранша Галена, Софи Маринова и Илиян, а Ивка Бейбе търчеше с микрофона за интервюта.

„Винаги съм казвала, че си една огромна душа! Бъди винаги така щур и щастлив. Благодаря ти за всичко!", поздрави го Бейбе-то.

„Коце, моля ти се, това са просто 25 години опит ... умножени по две!

Честит юбилей на моя невероятен колега и верен приятел! Вече официално си в клуба на "златните момчета". Пожелавам ти все така да ни водиш напред, да не губиш лудата си енергия и да празнуваш така, сякаш утре няма да сме на работа! Наздраве за следващите 50г.! Обичам те!", пожела му Илиян.