Кошко и Деян Донков лъснаха по бельо в Пазарджик (СНИМКИ)

Разголени по гащи и прегърнати се снимаха колегите и гаджета Анна Кошко и Деян Донков за промоснимките и плаката на най-новото им представление „Любовъртеж“ (LOVERTIGO), чиято премиера на 2 юли в Драматично-куклен театър „Константин Величков – Пазарджик.

„Случвало ли ви се е да срещнете перфектния човек и... просто да избягате? Да саботирате собственото си щастие, защото ви се струва твърде хубаво, за да е истина?“, пише в анотацията на пиесата, а освен че играе на сцената Донков е и режисьор.

Диагноза

„Любовъртеж“ не е просто заглавие. Това е диагнозата на нашето време. Онази смесица от любов и световъртеж, в която сами създаваме хаос, за да се спасим от... страха да бъдем обичани. По класическия щафетен принцип (вдъхновен от вечните текстове на Артур Шницлер и Дейвид Хеър), двама актьори ще ви преведат през въртележка от човешки съдби, грехове и тайни копнежи. Това споделят от трупата в Пазарджик. Режисьорът Деян Донков поема към сценичен прочит, вдъхновен от „Хоровод на любовта“ на Артур Шницлер и „Синята стая“ на Дейвид Хеър. Сценографията е на Милен Боричев, а костюмите – Жанета Иванова. Композитор е Емилиян Гацов – Елби, а звукът и осветлението са дело на Янко Кашев и Лука Лютов. Помощник на Деян Донков като втори асистент-режисьор е Мариела Кашева.

Билети

Билетите за премиерата вече са пуснати в продажба на касите на театъра, както и онлайн на цена между 10 и 15 евро. За ученици и пенсионер цената на билетите е 6 евро. Засега няма други обявени дати, а в театъра в Пазарджик има няколко представления, които могат да бъдат гледани през юли. На 20 юли „Любовъртеж“ (LOVERTIGO) ще гостува на сцена „Сълза и смях“ в София.