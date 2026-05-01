Коя е жената до Андон? Мистериозната булка взриви мрежата (СНИМКИ)

Попфолк певецът Андон тайно се ожени и изненада последователите си

Попфолк певецът Андон умишлено е пазил връзката си далеч от публичното пространство и изненада последователите си в социалните мрежи, след като публикува снимки с брачни халки заедно със своята половинка.

Първоначално феновете предположиха, че кадрите са част от нов видеоклип или фотосесия към предстояща песен, но истината се оказа съвсем различна.

Церемония

„Не, това не са снимки от проект – истина е! Оженихме се“, сподели изпълнителят пред Телеграф. По думите му церемонията е била скромна и в тесен кръг – само с най-близките хора.

„Имаше рокля, имаше всички важни детайли, но решихме да е по-интимно. След година-две планираме и по-голяма сватба“, допълни той.

Андон разкри, че с любимата му предпочитат да пазят отношенията си по-лични.

„Преди съм споделял всяка стъпка от личния си живот, но сега предпочитам да е по-лично. Всеки го усеща различно“, обясни певецът.

Съпругата му далеч от публичността

Неговата съпруга не е публична личност и избягва светлините на прожекторите. Тя работи в IT сферата и дори при запознанството им не е знаела кой е той.

„Първата ни обща снимка качих чак след повече от година и половина, когато се сгодихме“, разкри Андон.

Междувременно изпълнителят не спира да работи. След като разпродаде дебютния си албум само за няколко дни, той вече подготвя нови проекти и обещава още музика до края на годината.