КРИСТИНА ПРОГОВОРИ! Истината за раздялата взриви всички – защо се разпадна последната оцеляла двойка от „Ергенът"?

С Виктор имаме различни виждания за бъдещето, разкрива Кристина Пламенова

Различия във възгледите и разбиранията за бъдещето слагат край на последната оцеляла връзка в "Ергенът" между юристката Кристина Пламенова и бизнесмена Виктор Иванов. Несходството в характерите се оказва фатално и двамата слагат край на любовта си.

Това ексклузивно разкриха пред "България Днес" в първото си интервю след края и на миналогодишния сезон на любовното риалити, и на връзката между двамата. Нещата между тях рухнаха неочаквано за мнозина, след като изгледите бяха за семейство и дори деца.

В края на януари т.г. усилено се заговори, че последната оцеляла ергенска двойка работи за първото ергенско бебе. Слуховете се засилиха още повече и от информацията, че родителите на Кристина и Виктор са се запознали и са си паснали идеално, благославяйки бъдещото семейство, която медията ни научи от близкия кръг на двамата.

Тогава "България Днес" потърси истината от извора. "Божа работа", коментира преди близо три месеца юристката Кристина Пламенова, разпалвайки още повече слуховете за работата по наследник, който ще е историческо първо бебе за двойка, участвала в риалити предаването.

Кристина и Виктор дори публично обявиха, че са обсъждали бъдещето си: "Да, говорили сме за деца. Чувстваме се готови", призна носителката на титлите за красота "Мис София 2019" и "Мис Вселена България 2022".

В "Ергенът: Любов в рая" Кристина бе в обятията на актьора от Врачанския театър Петър Данов, докато Виктор бе във връзка с плеймейтката Дениз Хайрула, която навремето бе с покойния бизнесмен Христо Сираков. Въпреки това наблюдателни зрители забелязаха още по време на шоуто, че в последните епизоди Кристина често сяда между Петър и Виктор, а бизнесменът небрежно обгръща с ръка своята бъдеща половинка. Запознати твърдят, че и двамата приключват връзките си с неособено романтичен тон и чак след края на снимките на предаването в Гърция откриват любовния път към себе си.

Всичко между Кристина и Виктор започнало по време на рождения ден на Габи от Пловдив - двамата пътували заедно и така отношенията им се задълбочили, споделя Виктор. Само няколко месеца по-късно любовта между Кристина и Виктор е вече само спомен, като двамата поемат по своите пътища отделно.

Кристина Пламенова

Юристката откровено:

Не поддържаме контакт

- Кристина, защо се разделихте с Виктор?

- Връзката ни се разпадна поради несходство в характерите. Двамата взехме решението, че е най-добре всеки да поеме по своя път и да следва мечтите си.

- За какво се разминахте?

- Няма конкретни неща, по които да не сме намирали консенсус, просто различия във възгледите ни и разбиранията за бъдещето.

- Съжалявате ли за авантюрата с Виктор, след като изоставихте Петър и Дениз?

- Не съжалявам за нищо, което се е случило. Щом е се е случило, значи така е трябвало да стане. От тази връзка си тръгвам по-мъдра и по-разбираща, научила важни уроци.

- В какви отношения оставате?

- Оставаме в нормални отношения, не поддържаме контакт.

- Публикации твърдят, че не особено мъжко поведение на Виктор е в основата на разлъката. Доколко е вярно това?

- Това не е вярно! Хората се подвеждат и вярват на фалшиви новини и жълтини. В момента получават истината от първо лице!