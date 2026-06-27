Лятото на звездите: Мариана Маринова на Тасос за 250 евро, НиЛо пръска 2500 в Анталия (СНИМКИ)

Лятото официално започна за родните знаменитости, а социалните мрежи вече се превърнаха в своеобразен туристически каталог за най-желаните дестинации на 2026 година.

На върха на класацията по лукс безспорно са Николета Лозанова и Ники Михайлов.

Двойката избра чисто новия петзвезден комплекс Regnum The Crown в турския курорт Белек. Хотелът отвори врати през 2025 г. и вече е определян като един от най-луксозните комплекси по Средиземноморието. Нощувките там започват от около 2000–2500 евро за стандартен суит през активния сезон, а по-луксозните варианти надхвърлят 4000 евро на вечер.

Въпреки че Николета написа под кадрите си лаконичното „Нищо специално“, снимките говорят друго – безкрайни басейни, дизайнерски интериори и семейни моменти с малката Борислава. След Турция красавицата се отправи към Атина, откъдето публикува артистична фотосесия в духа на 30-те години на миналия век. Старинна къща, винтидж мебели, черно-бяла естетика и сексапилен стил превърнаха профила ѝ в истинско модно списание.

Силикон

Междувременно Мис Силикон Гергана Райчевска избра съвсем различно преживяване – 14-дневно плаване с ветроходна яхта по бреговете на Италианската ривиера.

Красавицата ежедневно сменя локацията и до момента вече е показала кадри от Позитано, Амалфийското крайбрежие и няколко малки живописни заливчета. Райчевска е в компанията на близки приятели и редовно споделя както романтични залези от палубата, така и забавни моменти от брега. Наемът на подобна ветроходна яхта с екипаж варира между 800 и 1500 евро на човек дневно през сезона.

Отново в Италия, този път край района на Бари, почива и Джулиана Гани. Блондинката е в компанията на приятелки и не пропуска възможност да публикува провокативни летни кадри край басейни и плажове. Луксозните комплекси около Бари през юни и юли струват между 300 и 700 евро на вечер.

Класика

Славена Вътова откри лятото в приказния район на Сен Емилион – световноизвестен винен регион, включен в списъка на ЮНЕСКО.

Бившата Мис България е отседнала в старинен замък, превърнат в бутиков хотел сред лозята. Нощувките в подобни имения започват от около 450 евро. Под кадрите си тя намекна, че се чувства като героиня от „Яж, моли се и обичай“, потопена в спокойствието на френската провинция.

Каравана

Сузанита избра родното Черноморие и по-точно района на Буджака край Созопол.

Певицата е настанена с майка си в луксозен комплекс, където нощувките достигат около 300 евро. Освен кадри от басейна, тя публикува и провокативни снимки от яхтените докове на курорта.

Златка Димитрова за поредна година остана вярна на любимия си къмпинг по Южното Черноморие. Брюнетката прекарва времето си с детето, тренира рано сутрин на плажа и показва спокойния ритъм на ваканцията далеч от луксозните хотели. Нощувките в района варират между 50 и 120 евро. Големият плюс е близостта до природата и широките плажове.

Съвсем различен е стилът на Златка Райкова. Тя е настанена в луксозна каравана и премиум бунгало в района на Черноморец. Според туристически сайтове подобни семейни вили и премиум мобилни къщи достигат над 500 евро на вечер през високия сезон. В клиповете често се появява и Карен, който помага с децата и участва активно в семейните забавления.

Попфолк певицата Джия пък е избрала да прекара почти цялото лято в Свети Влас. Там тя съчетава участията си с почивка, а през останалото време помага в семейния ресторант на половинката си Димитър Дунев. Джия не планира пътувания в чужбина, а предпочита морето, тренировките и времето с близките си.

Калмари

Журналистката Лили, позната като Клюкарката, традиционно прекарва цялото лято в малко гръцко крайморско село, където разполага със собствен апартамент. Близки до нея разказват, че буквално се е преместила там до есента. Самата тя сподели снимки с изнасянето, което продължило няколко дни.

Мисис България Мариана Маринова избра Тасос.

Според нея най-голямото предимство на острова са фините пясъчни плажове без камъни, кристално чистата вода и отличната храна. Нощувките на острова варират между 120 и 300 евро – напълно постижимо за един средностатистически човек. Мариана сподели кадри от лодка, с която се похвали, че е обиколила целия остров. Именно заради спокойствието си Тасос е сред любимите места на много български знаменитости.

Певицата Биляниш също започна сезона в Халкидики. Тя публикува кадри от плажа, където се наслаждава на пица, кола и типичен летен джънк фууд режим. Цените в луксозните хотели на Халкидики през сезона са между 250 и 700 евро на вечер.

Актрисата Гергана Стоянова пък избра все по-популярната Черна гора. От морски курорт на Адриатика тя показва кадри от лодка сред живописни заливи. Черна гора се превръща в предпочитана алтернатива на Хърватия заради по-достъпните цени – между 150 и 400 евро за нощувка в качествен хотел.

Тази година тенденцията е повече от ясна – яхти, ветроходи, бутикови хотели и семейни ваканции доминират сред звездите. А ако има една безспорна победителка по разточителство това лято, то това засега е Николета Лозанова, която започна сезона в един от най-скъпите нови хотели в Турция, където седмица почивка за семейство може спокойно да надхвърли 15 000 евро.