Любовна драма или трагичен инцидент? Смъртта на боркинята Жанет тъне в мистерия

Любовна драма е много вероятно да стои зад самоубийството на боркинята Жанет Немет, която е гадже със световната шампионката по борба Биляна Дудова. Двете живеят заедно, пускат снимки, на които се целуват, прегръщат и са на романтични ваканции.

Това смятат разследващите, но все още е твърде рано да се каже със сигурност, тъй като трагедията се разигра вчера.

Към момента версията на полицията за трагичното политане на Жанет от 11-ия етаж на сградата на столичния спортен комплекс "Диана" е, че между Жанет и Биляна Дудова е имало лични драми, които унгарката с български паспорт не е могла да понесе.

Разследващите нищят дали двете не са били пред раздяла, което е накарало Жанет да сложи край на живота си. Не е изключено също да е била бутната или пък трагедията да се дължи на ужасяващ инцидент. Това се очаква да стане ясно, когато излязат резултатите от аутопсията, което няма да е скоро. Дудова е разпитана, но какво е казала пред органите на реда, не е ясно.

"България Днес" се опита да се свърже със световната шампионка по борба Биляна Дудова, но безуспешно. Станка Златева и Симо Щерев също не бяха открити за коментар, телефоните им бяха изключени.

Шампионката по борба Жанет Немет - гадже на световната шампионка Биляна Дудова, вчера бе открита мъртва в столичния спортен комплекс "Диана".

По първоначални данни Жанет е полетяла от 11-ия етаж на сградата и е починала на място.

Жанет Немет, родом от Унгария и състезаваща се за България, бе сред водещите имена в женската борба. Наскоро тя спечели поредна държавна титла в категория до 76 килограма, затвърждавайки мястото си сред най-добрите състезателки у нас. От известно време Жанет защитаваше цветовете на ЦСКА.

По време на подготовката си за състезания тя тренира редом с националните състезателки, сред които и световната шампионка Биляна Дудова. Двете бяха съотборнички в ЦСКА и живееха заедно в една стая на 11-ия етаж в комплекс "Диана", откъдето и Жанет полетя. Двете спортистки не криеха, че имат много близки и интимни взаимоотношения, които обаче се оказаха фатални.

На 21 май 2019 г. Биляна Дудова е открита с порезни рани по ръцете в същия спортен комплекс "Диана". Световната шампионка бе спасена от тогавашната си съотборничка Сезен Белберова и се възстанови напълно. Тогава опитът за самоубийство също бе свързван с лични драми, но така и не стана ясно какви точно.