ЛЮТА ВОЙНА! Вяра Пантелеева скочи на Диляна Попова и сестра й с гневен пост (Вижте)

Певицата Вяра Панталеева нападна сестрите Диляна Попова и Елиза Попова с гневен пост.

Едната се занимава с музика, другата е модел и актриса, третата е гримьорка, но това, което ги обединява, е, че всички са от град Гулянци, пише "Телеграф".

„Не започнах аз тази интернет война, но аз съм тази, която ще й постави край днес. Края, но след като съм защитила името си, което други се опитаха да оплюят и очернят, ей така за удоволствие, радост и фън. Много съжалявам, но не съм съгласна така да ви се получи, мили сестри Попови от Гулянци, не сте попаднали на точния човек“, сподели разгневено участничката в първото музикално риалити в България (Star Academy) Вяра Панталеева.

По написаното от нея става усещане, че трите се познават от детството си, а именно: „В този живот най-голямото зло ще ви го сторят близки хора. Хора, на които сте вярвали, които сте допускали близо до себе си и които сте обичали. Съвсем приятно става и когато знаете и че сте отраснали заедно от деца. Всеки има право да избира какъв човек да бъде в този живот“.

„Нещо не ме преценихте правилно, сестри Попови. Оставям ви това тук, за да си го имаме за спомен, за всичките изминали няколко години да ни подсеща и вас, и мен през какво ме накарахте да премина, без да го заслужавам. Искам да ви благодаря и да продължа напред по своя път, а вие да останете зад гърба ми. Можете да продължите да си плямпате, но вече на всички им е ясно колко точно тежат вашите думи“, продължава Панталеева.

В поста й упреците са насочени главно към актрисата и модел Диляна Попова, като я обвинява, че е станала известна заради мъжете около себе си (Дичо от D2 и Асен Блатечки), и не пропуска да изтъкне постиженията си - освен участието си в риалити, попадането й в БНТ, създаването на вокална група „Мики Маус“ и къща за таланти „Вяра Панталеева“. До момента Диляна и Елиза Попови не са се изказали по темата и не обръщат внимание на горчивите думи на певицата.