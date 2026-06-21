Маги Томова е съсипана, след като Калоян я заряза заради 23-годишна моделка

Поредната любовна история, родена покрай предаването „Ергенът”, вече е част от миналото. След месеци на демонстрации на щастие, романтични пътувания и общи планове за бъдещето, Маги Томова и Калоян Кънчев са сложили край на връзката си. Отношенията им уж изглеждаха хармонични, въпреки голямата възрастова разлика в полза на дамата, но раздялата е факт.



Макар че Маги и Калоян участваха в различни сезони на шоуто и не са се срещали пред камерите като кандидати за любов, съдбата ги събра извън телевизионния екран. Връзката им изглеждаше обещаваща, но в крайна сметка не успя да устои на изпитанията на реалния живот. По информация на хора от обкръжението им двамата не са заедно от няколко месеца, а решението за раздялата е било взето от Калоян. Според запознати той е сложил край на отношенията, след като постепенно осъзнал, че между него и Маги съществуват различия, които трудно могат да бъдат преодолени. Малко след разлъката риалити героят от „Ергенът: Любов в рая” намерил утеха в компанията на нова жена - 23-годишна моделка на име Поли, която успяла бързо да привлече вниманието му.



Любовната история между Маги и Калоян предизвикваше доста коментари след почитателите им. Причината не бе само фактът, че двамата идват от различни сезони на най-коментираното романтично риалити в България, а и сериозната възрастова разлика помежду им. Маги гони 40-те, докато Калоян е на 28. Разликата от около 11 години постоянно бе тема на обсъждане. Влюбените обаче неведнъж подчертаваха, че цифрите няма никакво значение за чувствата им. В интервюта и публикации двамата демонстрираха увереност, че са намерили правилния човек, независимо от ЕГН-то.



В началото наистина изглеждаше, че са успели да надскочат предразсъдъците и да изградят здрава връзка. С течение на времето обаче разликите започнали да се усещат все по-осезаемо. Според запознати Маги постепенно започнала да се дразни от определени черти в характера на Калоян. Най-често ставало дума за неговата инертност, нежеланието му да изразява категорично мнение по важни теми и липсата на достатъчно емоционална откритост.



От друга страна, Калоян дълго време проявявал търпение и се опитвал да избягва конфликтите. В един момент обаче напрежението между тях започнало да се натрупва. Според слуховете именно тогава в живота му се появила младата хубавица Поли. Красавицата впечатлила Калоян със своята непринуденост и лек характер. Постепенно вниманието му се насочило към нея, а връзката с Маги започнала да се разпада.



За Томова раздялата се оказала тежък удар. Блондинката трудно приела края на отношенията и дълго време избягвала да коментира случилото се. Един от най-ясните знаци, че е решила да затвори тази страница от живота си, бе изтриването на всички общи снимки и видеа с Калоян от социалните мрежи. Според запознати, известно време Калоян е поддържал паралелна връзка и с двете дами, а Маги разбрала от познати, че любимия й се среща с друга.



Последователите й бързо забелязаха липсата на романтичните кадри, които доскоро изпълваха профила й. Днес двамата не поддържат никаква комуникация помежду си. Връзката е приключила окончателно и всеки е поел по своя път.

Калоян Кънчев стана популярен с участието си в „Ергенът: Любов в рая”, където зрителите проследиха кратката му авантюра с Габриела Цонева, по-известна като Габи Бланко. По време на снимките се наложи временно да напусне формата заради сватбата на брат си. Именно там, далеч камерите и телевизионния сценарий, съдбата го срещнала с Маги Томова. По това време блондинката вече е добре познато лице за феновете на „Ергенът”. Тя достигна до финала на третия сезон и се превърна в една от най-обсъжданите участнички. Срещата между двамата се оказала неочаквана, но бързо прераснала в нещо повече от приятелство. Впоследствие отношенията им се задълбочили. Започнали да прекарват все повече време заедно.



Първоначално Маги и Калоян избягваха официални изявления, но феновете им бързо започнаха да забелязват сходства в публикациите им. Наблюдателните им последователи откриваха еднакви локации, идентични гледки и съвпадащи снимки от събития. Внимание привлече и фактът, че двамата публикуваха кадри от едни и същи места по едно и също време, включително и от антиправителствените протести в София.



Официалното потвърждение на връзката им дойде около Нова година. Тогава Маги пусна емоционално видео, в което за първи път показа открито близостта си с Калоян. На кадрите двамата се прегръщаха и изглеждаха щастливи и влюбени. После заминаха за екзотична ваканция на остров Бали, откъдето показваха впечатляващи кадри сред тропически пейзажи, палми и безкрайни плажове.

Както често се случва обаче, реалността се оказа по-различна от идеалната картина в социалните мрежи. Различните житейски етапи, различните очаквания и несходствата в характерите постепенно разклатили основите на връзката. Романтичната история на Маги Томова и Калоян е в миналото, въпреки желанието на блондинката вече да създаде семейство и дете. Явно Кънчев не е бил правилният човек за нея.