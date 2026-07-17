Къде да бъде Евровизия? Кичка иска в Бургас, Кристина Димитрова в София https://hotarena.net/laifstail/kade-da-bade-evroviziya-kichka-iska-v-burgas-kristina-dimitrova-v-sofiya HotArena.net

"Конкурсът трябва да е в София", непреклонни са Кристина Димитрова и Марги Хранова

Бургас или София - кое е най-подходящото място за провеждане на "Евровизия 2027" у нас? Сред безкрая на морето, където сините вълни се сливат в танц, или в сърцето на столицата, кипящо от живот, култура и динамичност?

Този въпрос продължава да е обект на широки дискусии след приключването на първия етап от процедурата за избор на домакин за мащабния конкурс. Щателна оценка изпрати на финал двата града, които продължават напред за крайно решение. От надпреварата отпадат Варна и Пловдив, след като става ясно, че не разполагат със зали, изпълняващи изискванията.

В търсене на отговор по темата "България Днес" се свърза с три от най-известните ни изпълнителки, покорили с таланта си родната сцена.

"Естествено, че съм за Бургас! Това е моят роден град - най-любимият от всичките. Смятам, че може да се справи, защото през годините там са се организирали страшно големи музикални събития - идвали са хора от цялата страна и чужбина. Бургас има и капацитета да настани всички посетители на места, където да отседнат. Дано бъде там, за нас ще е голяма чест", апелира горещо пред "България Днес" Кичка Бодурова.

Макар че от 35 години живее в САЩ, видната бургазлийка милее за своето родно място, за чистия въздух, приятелите и брега. Певицата тачи особено и родния ни език и затова призовава:

"Нека се представим с песен на български! Като изпълнител винаги съм държала на това и аз самата, въпреки че съм работила по целия свят, никога не изневерих на балканския стил. Въпросът не е толкова да се прославим, колкото с достойнство да пеем с нашите думи", непреклонна е естрадната прима.

Коренно противоположно мнение споделя поп иконата Кристина Димитрова - горда гражданка, израснала по столичните булеварди.

За Димитрова няма значение дали ще се представим с песен на български

"София със сигурност трябва да е домакин на "Евровизия"! Градът може да предложи много по-добри условия за един такъв сериозен конкурс. Относно парчето - не държа да е на български - все пак вече сме членове на Евросъюза, а оттам и на света. Дара даде начало на нещо изключително важно за музиката ни. Тя вече е артист на световно ниво. Оттук нататък е нужно да поддържаме летвата високо и да градим нагоре", изрази позиция за "България Днес" дуетната половинка на Орлин Горанов.

Становището й подкрепя ангелоглсната Маргарита Хранова, възпяла емблематичния хит от "Оркестър без име" - "Оставаме". Макар да е родом от Сливен, изпълнителката прекарва по-голямата част от живота си в столицата и откровено се чувства софиянка. Именно затова тя също желае мероприятието да бъде проведено там.

"Бургазлии сигурно ще кажат, че при тях е по-добре, но аз искам да е в София, естествено. Нека оставим хората да решат. Това сега не е наша работа", завръшва спора по темата Марги.

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