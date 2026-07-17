Волейболна звезда ще става баща

В националния отбор по волейбол Аспарух Аспарухов очаква паметно събитие това лято. Посрещачът ще става баща за първи път, научи „България Днес“.

Тайнствената половинка на звездата Йоана Николова е в напреднала бременност. Красавицата ще роди скоро, като полът на бебето все още не е оповестен от бъдещите родители.

Аспарухов държи далеч от светлините на прожекторите личния си живот. В социалните мрежи няма нито една снимка с половинката си.

„Имам половинка, даже е до мен. Имам приятелка от три години и половина. Просто предпочитам да не споделям живота ни в социалните мрежи. Така сме решили заедно с нея“, сподели Аспарухов в интервю за „България Днес“ след завоюването на сребърните медали на световното първенство.

Йоана е голямата подкрепа на Аспарух по време на възхода му през последните години. Хубавицата е неизменно до него. През изминалите месеци двойката живя в Полша, където игра посрещачът. Именно там е зачената и бъдещата им рожба. Въпреки очакването на първото си дете Аспарухов е отдаден на волейбола. Той е част от националния отбор, с който участва в Лигата на нациите. Заедно със съотборниците му им предстои участие в третата седмица на надпреварата. Тя ще се проведе в Чикаго, където националите ни ще се чувстват като у дома. Причината е в огромната българска общност във Ветровития град, която наброява 300 000 души. Българите се подготвят вече се подготвят да посрещнат волейболистите ни, а призивите за знамена в залата са стотици.

Окрилени от очакването за шумна подкрепа, българките ще преследват три задължителни победи, които ще им дадат възможност да се класират за финалния турнир в Китай.

В момента волейболистите ни са осми в класирането с 5 победи, 3 загуби и 14 точки. За разпределението на медалите във финалната фаза от Лигата на нациите се класират седемте най-добри и домакинът.