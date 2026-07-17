Атон е новият Сен Тропе в БГ елита! Джизъса, Тафкова и НиЛо почиват за хилядарки

„Всички са на Сен Тропе или на Малдивите, във Атон са третите, ах-ле-ле, ах-ле-лее!“

Така трябва да преработи Азис един от най-големите си хитове, за да е актуален с последните лукс тенденции сред родните звезди.

Районът около Света гора се превърна в новата лукс дестинация на бг хайлайфа, който явно откри Халкидики като по-спокойна, но не по-малко скъпа алтернатива на Миконос и Санторини, пише Show.bg.

Сред звездите, които вече са показвали кадри от района, са Благой Георгиев, Николета Лозанова, Венцислава Тафкова, Лили Ангелова, Стоян Стоянски и много, много други.

Джизъса се щракна край басейни и море, както си му е редът – със загар, мускули и поза на човек, който знае, че почивката му изглежда скъпо.

Топ моделът Николета Лозанова също не остана по-назад. Красавицата показа кадри край морето, под баровски чадъри и в обстановка, която няма нищо общо с масовата гръцка почивка „на първа линия с фрапе и гирос“. Бърза проверка установи, че и името на комплекса не е случайно – а именно Mount Athos Resort – един от най-луксозните комплекси в района.

Тъкмо в момента пък към звездната компания се присъедини и Венцислава Тафкова. Мис България 2020 също е избрала да почива в Mount Athos. Нощувка в 5-звездния хотел, с частен плаж, infinity басейн, няколко ресторанта и гледки към Егейско море удря 1000 евро, и то ако хванеш късметлийска промоция.

Красавицата се щракна с хитова каубойска шапка на Miu Miu за близо 900 долара, така че изборът на почивен комплекс не би трябвало да ни учудва. Изгряващата фолк певица изпотроши няколко чинии в местна таверна и си тръгна доволна и щастлива от цените, които пак са по-надолу от тези по родното Черноморие...

В списъка влиза и Лили Ангелова, по-известна като Лили Клюкарката, която също се появи с кадри от морския рай около Атон.

Топ стилистът Стоян Стоянски, през чиито ръце са минали визиите на не една родна звезда, също е показвал кадри от Атон, където очевидно е заменил модните подиуми с infinity басейн, кристално море и гледки като от луксозен каталог.

И така след популярните Санторини, Тасос и Миконос, Атон също влезе в играта, и то със заявката да се превърне в новия Сен Тропе за родния елит.