Мариан Бачев на 50: Слави го направи звезда, Милена – щастлив мъж

На 8 юли обичаният актьор Мариан Бачев става на 50 години – перфектният момент за равносметка, но не и за забавяне на темпото. Днес графикът му е по-наситен от всякога. Той е преподавател по театър в Американския колеж в София, развива своето актьорско студио „Аркадия Фюжън Арт“ и играе активно в редица хитови спектакли в цяла България. Сред тях са „Операцията“, „Да, господин Премиер“, „Аз, досадникът“ и много, много други.

Пътят на Бачев към хорските сърца и светлините на прожекторите започва от софийските улици. Майка му и баща му не са от артистичните среди, но никога не са го спирали за нищо, пише "Супер магазин".

„Те бяха хората, които ме научиха, че каквото и да правиш, трябва да е със сърце. Нямаше в семейството ни актьори, нямаше връзки. Всичко беше детски ентусиазъм. Помня как събирах махалата, правехме импровизирани скечове. Сцената просто ме теглеше като магнит“, споделя той.

Истинският трамплин за него се оказва легендарната театрална школа към Двореца на децата на режисьора Ники Априлов. Той бързо забелязва момчето, а трупата му се превръща във втори дом за Мариан. След като я завършва, той влиза в НАТФИЗ в класа на проф. Надежда Сейкова, а годините там са период на денонощен труд и срещи с преподаватели, които шлифоват таланта му.

Името на актьора обаче става истински феномен, когато съдбата го среща със Слави Трифонов. Попадането му в „Шоуто на Слави“ е преломен момент, а Мариан бързо намира своята ниша в него – актьорските вечери и политическата сатира.

Бачев си спомня:

„Влизането в „Шоуто на Слави“ беше като да скочиш в движение от експресен влак. Там нямаше време за „оф, не мога“ или „днес не ми е ден“. Текстът ти се дава следобед, а вечерта си на живо пред милиони. Научих се на чудовищна концентрация. За мен тези години бяха благословия, защото Слави ни даде свобода да творим, стига да сме перфектни. Професор Вучков, политиците, които играех... аз не просто ги имитирах, аз се опитвах да намеря човека в тях дори и в най-карикатурния му вид.“

Когато екипът решава да създаде собствена медия, Мариан е сред хората, които без колебание продължават с него. Преместването в телевизия „7/8“ е естествено продължение на професионалния му път, а истинският житейски обрат тепърва предстои.

Сатирата и иронията неочаквано отстъпват място на огромната държавна отговорност. Бачев прави крачка, която малцина актьори дръзват да предприемат. От януари 2025 г. до февруари 2026 г. той официално заема поста министър на културата в правителството на Росен Желязков, издигнат от партията „Има такъв народ“.

Този период се оказва истинско бойно кръщение, изпълнено с административни бури, тежки решения и сблъсъци с чиновническата машина. Зад блясъка на министерския кабинет стоят безсънни нощи, казуси и проверки, които тестват волята му до краен предел.

„Да преминеш от другата страна – от позицията на този, който критикува и иронизира властта, до човека, който трябва да носи реалната отговорност и да подписва документите, е шоково преживяване. Но аз влетях в това министерство с чисти намерения и с ясната мисъл за хората на изкуството. Трябваше да бъда твърд, да отстоявам позиции и да понасям удари, които нямат нищо общо с театъра. Беше изтощително, но и изключително отрезвяващо време“, споделя по-късно той.

Да не забравяме обаче, че зад всеки успял мъж стои една изключителна жена. В живота на Мариан това е неговата половинка – актрисата и собственичка на козметично студио Милена Видер. Запознанството им е класическа артистична история, родена сред кулисите и споделената страст към изкуството.

Сватбата им се превърна в истинска сензация, защото двамата решиха да си кажат заветното „Да“ официално след... повече от 20 години съвместен живот!

„Ние с Милена никога не сме робували на червения килим или на подписания лист хартия. Но в един момент си казахме: „Хей, защо пък да не направим този купон за нас и за хората, които обичаме?“. Беше емоционално, защото децата видяха родителите си като младоженци.

Нашите отношения не се промениха след подписа, те просто получиха един красив, празничен акцент. Милена е моят пристан. В професия като нашата, където егото често взима връх, тя е човекът, който ме приземява. Кара ме да се чувствам обичан просто като Мариан, а не като актьора или бившия министър.“

Семейството им се радва на две прекрасни дъщери. Голямата Александрина вече е на 19 години. Тя тази година завърши Американския колеж и вече е приета в няколко престижни университета по света. Малката, Косара, е 12-годишна.

Мариан признава, че е „баща на момичета“ в най-пълния смисъл на думата – всеотдаен, понякога притеснен, но винаги готов да застане като щит пред тях.

За него най-добрата почивка е времето, прекарано вкъщи. Обича пътешествията, но не организираните по график, а спонтанните бягства.

Актьорът споделя:

„Професията ми винаги е била свързана с постоянно гледане на часовника. Затова, когато почивам, обичам времето да спре. Да се събудя сутрин, да направя кафе на Милена, да се загледам в някоя хубава книга или просто да мълчим заедно на брега на морето. Човек има нужда да изпразни главата си от чуждите мисли, от държавните проблеми и чуждите текстове, за да намери собствения си глас. Моето семейство, тишината и добрата храна в приятна компания – това е моят личен рай.“