Мариана Векилска се тунингова с ботокс и филъри!

На 52 години Мариана Векилска, която води „България в 60 минути“ по БНТ, продължава да впечатлява с младежката си визия, а самата тя вече не крие, че полага сериозни грижи за външния си вид. Наскоро известната телевизионна водеща призна, че повече от десетилетие се доверява на една от най-елитните клиники за естетична дерматология в София. По думите й това не е прищявка, а необходимост, продиктувана от професията.

Водещата редовно си слага ботокс и филъри, за да младее

„Вече повече от 20 години ежедневно ми се налага да използвам тежък грим. Изложена съм на изкуствена светлина, на вредна среда и разбира се, на слънце“, сподели Векилска, обяснявайки защо е започнала да инвестира в професионална грижа за кожата си.

Според близки до журналистката посещенията й в клиниката далеч не се изчерпват само с класически дерматологични терапии. Според сведенията освен процедури за поддържане на кожата телевизионната звезда редовно си слага ботокс, филъри и се подлага на различни лазерни терапии за подмладяване, пише "Ретро".

Единственото й условие към специалистите било резултатът да изглежда максимално естествен и да не се променят характерните черти на лицето й, за да не изглежда като замръзнало на екрана.

Именно това била причината на 52-годишната Векилска да изглежда свежа, без да демонстрира прекалено опънато лице или силно променена физиономия, каквато често се наблюдава при други популярни дами от родния шоубизнес. Вместо драстични корекции, които предизвикват присмех, водещата предпочитала поетапни процедури, които да забавят процесите на стареене и да освежават кожата.

В клиниката, която тя посещава, се предлагат именно подобни терапии – инжекционни процедури с ботулинов токсин, хиалуронови филъри, лазерно подмладяване, радиочестотен лифтинг и апаратни процедури за стимулиране на производството на колаген. Според публикувания ценоразпис подобни разкрасителни манипулации могат да струват от няколкостотин до над хиляда лева в зависимост от използвания метод, зоната на третиране и необходимия брой процедури.

Макар никога публично да не е коментирала дали използва ботокс или филъри, Векилска не крие, че вярва в съвременната естетична медицина и предпочита да предотвратява появата на дълбоки бръчки, вместо да разчита единствено на домашна козметика.

Според нейни познати в средите на известните българки, които не пестят средства за качествена грижа, но държат ефектът да бъде дискретен, а не да изглежда като „чалга певица“.