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Марина Цекова слезе от ефир

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Румен Димитров
1764
Марина Цекова слезе от ефир

Румен Димитров
1764

Една от най-красивите и любими водещи в родния ефир слезе от екран. Марина Цекова не се появи като водеща на предаването „Събуди се" по Нова тв в събота и разбуни духовете.

Вместо „Мис ТВ чар", на стола се появи друго познато телевизионно лице – Лора Инджова.

Проверка на „България Днес" показа, че красивата журналистка е в заслужен летен отпуск и заедно със своя любим Златимир Йочев – бившият водещ на „Тази сутрин" по Би Ти Ви и настоящ на „Интервюто по Би Ти Ви" е на романтична почивка в молдовската столица Кишинев.

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