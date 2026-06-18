Мариус разкри своята сексуална ориентация и плати висока цена за това, смята режисьорът Стоян Радев

Истинска буря се разрази около Мариус Куркински дни преди провеждането на „Шествие за семейството“ на 13 юни като контрапункт на „София Прайд“. Театралният гений неочаквано се оказа в центъра на ожесточен обществен спор, след като първоначално беше обявен сред знаковите участници в шествието.

Новината предизвика лавина от реакции в социалните мрежи. Мнозина останаха изненадани да видят името на Куркински сред лицата, подкрепящи традиционното християнско семейство. Най-остри бяха реакциите на хора с нестандартна сексуална ориентация, които обвиниха актьора, че се е обърнал срещу общността, на която сам принадлежи.

Куркински беше сред първите известни българи, които открито заявиха своята сексуална ориентация във време, когато подобна откровеност можеше да коства кариера, приятелства и обществено уважение. И няма как да бъде обвиняван в нетолерантност, твърдят други.

В разгара на скандала Мариус обяви, че няма да участва в шествието в подкрепа на християнското семейство. После публикува пост на известния театрален режисьор Стоян Радев (чийто спектакъл „Берлин, Берлин“ спечели три награди „Икар-2026“), с когото са близки приятели от години:

„Попитаха ме не съм ли склонен да упрекна Мариус, въпреки че споделих колко близки приятели сме – пише Стоян Радев. – Отговарям им. С откритото публично заявяване на своята сексуалност още преди повече от 30 години, когато подобна откровеност не срещаше подкрепа нито от семеен, нито от приятелски, нито от по-широк социален и институционален кръг, Мариус направи повече за общността у нас, отколкото всеки друг преди и след него. Творец с такъв талант и признание прехвърли цялото получено от широката публика одобрение в полза на приемането, което хомосексуалните трудно постигаха. Мариус сам плати цената за това. Той не се ползваше с поощрението на неолиберална Европа, която в момента доминира цивилизационните нагласи. Но точно във връзка със споменатата доминация големият свободен артист, който автентично е извървял пътя си дотук, обръща внимание на общността върху опасността тя да се превърне в своята противоположност. Вместо толерантност – нетърпимост към различната гледна точка, вместо мисъл – догма, вместо интелигентна самоирония – тъпо самочувствие, вместо творчество – партийно строителство... Вместо почитане на Бога, покаяние, състрадание и жертвоготовност като общочовешки ценности – егоизъм и взиране единствено в собствения дискомфорт, който трябва да бъде компенсиран с привилегии. Ама не е вярно, ние все още сме далеч от пълноценни права, камо ли от привилегии – естествено отвръщат засегнатите.

Но... те знаят, че това ми е известно и правя каквото мога, за да не е така. Правил съм го и като подкрепях Мариус още тогава, когато подобна подкрепа струваше много. И точно затова им казвам: Чуйте мъдрия глас на един ваш ярък представител, преживял много... Сигурно той иска да ви помогне, макар партийната ви дисциплина да изисква наказание за подобно „предателство“. Но вие нали точно срещу партийната дисциплина се борехте?“

Хора от театралните среди коментират, че случилото се е било особено болезнено за актьора, защото той винаги е избягвал обществените разделения. Куркински от години е известен като дълбоко вярващ човек. Негови близки разказват, че редовно посещава църковни служби, поддържа приятелства със свещеници и никога не е крил отношението си към религията. Но в мрежата се разрази дискусия как се връзва нестандартната сексуалност с религията и християнското семейство. „Всеки търси някаква опора – той я е намерил в религията“, пише потребител в мрежата. „Той е опростен, защото се е разкаял и повярвал човек. Няма интервю, в което да не говори за Бога, за това колко е грешен, да се кае“, гласи друг коментар.