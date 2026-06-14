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Нора Недкова ще съди Марк Зукърбъг

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Румен Димитров
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Нора Недкова ще съди Марк Зукърбъг

Румен Димитров
728

Нора Недкова се готви за голяма съдебна битка. Легендарната плеймейтка ангажира мастити юристи и в близките дни ще заведе дело за пропуснати ползи срещу мултимиардера Марк Зукърбъг и компанията му „Мета”.

„През май бях на фестивала в Кан, където си прекарах страхотно. Оказа се обаче, че много хубаво не е на хубаво. Докато бях на Лазурния бряг, от инстаграм са ми спрели профила незнайно по какви причини. Поддържам го от 15 години и имам над 100 000 последователи, а ето че сега не мога да им предоставям ексклузивно съдържание. Писах жалба до социалната мрежа, но до момента не съм получила отговор. Затова си наех адвокати и отиваме на съд. Редно е да получа компенсация, тъй като заради спрения ми инстаграм не мога да си изпълнявам рекламните договори”, сподели за „Уикенд” варненката. И допълни, че през лятото ще плажува на о. Миконос, в Турция и Испания. През всичките горещи месеци тя ще е по най-скъпите курорти.

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1 Коментара

стрина Гина

преди 1 час

Сигурна съм, че Зукер-а място не може да си намери от притеснение

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