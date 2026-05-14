Мел Гибсън заби приятелка на Дарина Павлова (Папарашки снимки)

Актьорът и режисьор Мел Гибсън е забил приятелка на нашата Дарина Павлова, научи „Телеграф“.

Само няколко дни след като медиите в Италия съобщиха, че Мел Гибсън е приключил снимките на филма „Възкресението на Христос“ – продължението на „Страстите Христови“ от 2004 г., папараците на списание „Shi“ го изловиха да се разхожда като невръстен пубертет с новата си любовница – с 26 години по-младата италианска актриса и бивша манекенка Антонела Салвучи, на едно от най-романтичните места във Вечния град – пред фонтана на хълма Джаниколо.

Изданието подчертава, че 44-годишната нова изгора на Мел Гибсън е била въведена в артистичните среди лично от Дарина Павлова, която близо десетина години (до около 2020 г.) е наемала пищен аристократичен апартамент на площад „Пиаца дел Пополо“ в центъра на Рим, за който се говореше, че струва по 10 000 евро на месец.

Изданието описва българката като „могъща българска продуцентка, чиито легендарни партита са били средище на холивудски звезди, режисьори и филмови магнати“.

Антонела Салвучи от своя страна познава Холивуд от години. Родена в пристанищния град Чивитавекия, на около 70 км от Рим, благодарение на госпожа Мулти тя е изградила солидна международна мрежа и редовно присъства на най-ексклузивните светски събития между Рим, Лос Анджелис и Френската Ривиера.

Салвучи стана известна благодарение на участията си в някои от най-популярните италиански сериали, сред които „Карабинери“, „Маршал Рока“ редом с Джиджи Пройети, „Семеен лекар 3“ и „Моана“.

Тя е много активна и в киното – през годините е работила с режисьори като Ламберто Бава, Паоло Сорентино и Пупи Авати във филма „В топлината на танца“.

Преди години актрисата призна в италианското предаване „Жени на кръстопът“, че е имала бурна връзка с Шон Пен.

„Беше любов от пръв поглед“, разказа тя пред водещата Моника Сета.

Сега в живота ѝ изглежда има място за нова холивудска легенда. На снимките от Рим Мел Гибсън изглежда спокоен и отпуснат – по-малко „прокълнат гений“ и повече влюбен мъж. Антонела пък се чувства напълно комфортно до звезда, която живее под прожекторите от половин век.

9 деца от 3 жени

В края на 2025 г. Мел Гибсън официализира раздялата си с Розалинд Рос, с която беше заедно близо девет години и има общ син – Ларс.

Това е неговата трета сериозна връзка след бурната му любов с руската пианистка и певица Оксана Григориева (2007–2010 г.), която го обвини в малтретиране. Случаят отведе Гибсън в съда и приключи със споразумение, три години пробация и курс по психологическа помощ. От тази връзка носителят на „Оскар“ има дъщеря – Лусия.

Преди това Гибсън беше женен за Робин Мур от 1980 до 2006 г. – брак, от който има седем деца. Двамата се разведоха през 2006 г.

Общо Мел Гибсън има девет деца от три жени.