СКАНДАЛ! Юнона взриви мрежата: Таксиджия я нарече „келеш“ след грозна сцена в Казанлък

Фолкпевицата Юнона отново се озова в центъра на шумен скандал – този път след конфликт с таксиметров шофьор в Казанлък.

Изпълнителката, която неведнъж е показвала, че не търпи несправедливости, сподели възмущението си пред последователите в социалните мрежи. Само преди седмици тя се оплака публично и от завишени сметки за ток, а сега отново даде гласност на поредната неприятна ситуация.

Фолкфурията беше специален гост на юбилейния концерт на ансамбъла за народни песни и танци към читалище „Искра“ в родния й Казанлък. От кадрите, които публикува, всичко изглеждаше повече от празнично – Юнона снима хората, пя на сцената и дори сподели торта с домакините си.

Оказва се обаче, че малко след събитието е преживяла неприятен инцидент.

„Преди минути ми се наложи да ползвам такси в Казанлък. Единственото чакащо до хотел „Казанлък“ беше на „Вил Такси“. Шофьорът ме прибра, а когато поиска самоопределена от него цена, поисках касова бележка. Нямаше работещ апарат. Той ми каза, че трябвало предварително да му кажа да пусне апарата. Боже мой! Нали разбирате защо никога няма да се оправим“, написа гневно певицата.

Скандалът обаче не приключил дотук.

„Когато отрепките са мнозинство, оправия няма. Не е честно да чакаме само от онези 240 души в парламента и само тях да обвиняваме. Всеки от нас трябва да носи отговорност! Направих скандал заради безотговорността му към собствения му бизнес, а той ме нарече „келеш“. Безкрайно възмутена съм“, добавя още бесната Юнона.

Под публикацията й във Facebook дори се появил коментар от въпросната таксиметрова компания:

„Извинете, но с цялото ни уважение към вас, това, което сте публикували, не е прилично. Всеки сам носи отговорност за действията си.“

Как ще се развие скандалът и дали ще има официална реакция от фирмата, тепърва предстои да стане ясно.