Осиновената дъщеря на Силви Вартан от България – Дарина е прекрасна изкусителка! (Снимки)

Осиновената дъщеря на Силви Вартан – Дарина Скоти, отдавна е поела по свой собствен път и няма никакво намерение да живее единствено в сянката на легендарната си майка. Макар мнозина да са очаквали красивата наследница да тръгне по пътя на музиката и сцената, Дарина избира съвсем различна посока и днес развива успешен бизнес с продажба на дрехи втора употреба и модни аксесоари.

Дарина е родена в България и през 1997 г. е осиновена едва на девет месеца от Силви Вартан и втория ѝ съпруг – американския продуцент Тони Скоти. Днес тя живее между Париж, Лос Анджелис и България и води истински космополитен начин на живот. Въпреки че е израснала сред световен блясък, известни личности и огромни възможности, Дарина никога не се е опитвала да бъде копие на прочутата си майка.

Вместо да се насочи към музикалния бизнес, младата жена избира да развива собствени проекти. Тя управлява онлайн магазин за дрехи втора употреба, чрез който продава в Европа и Съединените щати внимателно подбрани маркови дрехи, обувки и аксесоари. Освен това търгува и с козметика чрез платформата Amazon. В описанията към продуктите си Дарина подчертава, че всички артикули са автентични и селектирани с внимание към качеството. Цените варират между 30 и 180 долара, а клиентските оценки са изцяло положителни.

Близки до дъщерята на Силви Вартан разказват, че тя лично участва във всяка част от бизнеса си и държи всичко да бъде изпипано до най-малкия детайл. Макар да има възможност да живее спокойно благодарение на фамилното си име, Дарина искала сама да изгради собствен път и успех.

Самата Силви Вартан винаги е била изключително привързана към осиновената си дъщеря. През годините певицата неведнъж е споделяла, че появата на Дарина е променила живота ѝ напълно. „Когато я прегърнах за първи път, сърцето ми спря“, разказва Силви пред френски медии. Името Дарина означава „дар от Бога“, а певицата често казва, че момичето е било точно това за нея.

Дарина израства между Франция и Калифорния, далеч от прекаленото медийно внимание. Родителите ѝ се опитвали да ѝ осигурят максимално нормално детство. Тя е много близка с племенничките си Илона и Ема – дъщерите на Дейвид Холидей, синът на Силви Вартан от брака ѝ с Джони Холидей.

Първият дует на Дарина с майка ѝ е още когато момичето е в VII клас. Тогава била много срамежлива, но и въодушевена, защото щяла да пропусне училище. „Мислех си, че просто ще изпея една песен“, спомня си тя. Днес Дарина признава, че харесва общия им дует. Любимите ѝ песни на Силви Вартан са „Никола“ и „Дарина“, които обича да слуша насаме.

Когато дъщеря ѝ била малка, Силви Вартан често ѝ пеела, включително и популярната българска детска песничка „Хей, ръчички“. Въпреки това Дарина не говори български език. Знае единствено фразата „Обичам те“. Самата тя признава с усмивка: „Не съм много добра с езиците“, макар да владее свободно френски и английски.

Преди години Дарина мечтаела да стане филмов режисьор и дори завършва университета „Чапман“ в Лос Анджелис. По-късно обаче интересите ѝ се насочват към дигиталния маркетинг и онлайн търговията. Заедно със свой приятел тя стартира агенция за дигитален маркетинг, а покрай това постепенно развива и бизнеса си с модни артикули.

Хора от обкръжението ѝ разказват, че Дарина много прилича на майка си по чувствителност и емоционалност. Самата тя признава, че най-важният урок, който е получила от Силви Вартан, е никога да не бъде „заменяема“ и винаги да уважава себе си.

В началото на 2024 г. Силви Вартан обяви, че прекратява сценичната си кариера. Според Дарина раздялата със сцената е била много трудна за майка ѝ, макар тя да не го е показвала открито. „Беше истински ураган от емоции“, споделя дъщеря ѝ. Тогава Дарина ѝ казала: „Толкова дълго беше на сцената, че заслужаваш да се насладиш на времето със себе си и със семейството си.“

Дарина често предизвиква интерес в социалните мрежи със снимки от пътуванията си. Само преди дни тя публикува кадри от екзотична ваканция в Пуерто Ваярта, Мексико, и впечатли последователите си с перфектна визия и луксозен стил на живот.