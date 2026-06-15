Книгата за Кристо е готова! Жени Атанасова разкри подробности

След дълги години на проучвания, интервюта и лични срещи с авангардиста Христо Явашев-Кристо журналистката Жени Атанасова е готова с написването на биографичната книга за живота му.

„Тя е напълно завършена“, обяви телевизионерката пред „България Днес“.

„В момента е в ръцете на редактори и предстои след това полиграфия, но нека не се ангажираме с краен срок, важното е, че съм свършила основната работа“, каза още журналистката.

Тя разказа, че в последните дни е била в Париж, където видяла мащабния проект „Пещерата“ – най-новата арт инсталация на френския артист JR, който опакова моста „Пон Ньоф“ като почит към Кристо и съпругата му Жан-Клод, с която работеха заедно.

„Много съм щастлива, че изкуството на Кристо и Жан-Клод продължава да живее. Защото това е почит към тях по случай 40-годишнината от опаковането на моста „Пон Ньоф“, а и на 13 юни двамата имаха рождени дни и мащабният проект някак естествено се появи като памет за празника им“, каза за „България Днес“ Жени Атанасова.

„Приживе световноизвестният творец Христо Явашев никога не коментираше публично чужди произведения. Затова не мога да ви кажа дали, ако беше жив, щеше да хареса „Пещерата“, но във всички случаи не би бил равнодушен.

Той стриктно избягваше да дава оценки на колегите си в арт средите, но зная от него, че много харесваше някои от работите на JR“, каза Атанасова и обяснява:

„Цялата история на изкуството е пълна с факти как един художник е влияел от друг. Самият Кристо ми е казвал какво огромно влияние е оказал върху него посещението на изложбите и ателието на швейцарския скулптор и живописец Алберто Джакомети.

Това е продължение на кръговрата в изкуството, при който всяко ново поколение художници по някакъв начин стъпва върху предшествениците си и надгражда със своята фантазия и новите материали.“

Тя е оптимист, че голямата мечта на Кристо, „Мастаба“ в Абу Даби, върху която наследниците му продължават да работят и която изисква прекалено много разрешителни от институциите и въпреки политически нестабилния Близък изток ще се случи, защото:

„Ако погледнем световната история, ще видим, че винаги са се водили войни и винаги са се създавали произведения на изкуството, които са ни показвали историята, а и дори войните на човечеството.

Въпреки че регионът се намира в сложен период, мащабният проект ще се случи, аз вярвам в това.“