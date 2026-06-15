Тайната сватба на Весела Бабинова и Владо Зомбори: Дъщеря им Йоана беше шаферка

Весела Бабинова и Владо Зомбори най-после намериха време да се оженят. Двамата чаровни и талантливи актьори, които се превърнаха в любимци на България, обявиха в социалните мрежи, че са сключили граждански брак през май, а от споделените снимки се вижда колко красива е сватбата им. Те са заедно от студентските години и имат 5-годишна дъщеричка Йоана, която облече шаферска рокличка и сияе от щастие. Така 36-годишната булка и 37-годишният младоженец вече официално са семейство и пред закона.

„Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоции. Все пак най-вълнуващата от всички беше тази. В телефонния указател може вече и на „З“ да ме намерите“, написа Бабинова, намеквайки по нестандартен начин, че е взела фамилията на съпруга си.

Зомбори и Бабинова са двете половини на едно цяло. Обединява ги любовта и талантът. Докато преди две години той удивяваше с феноменалните си превъплъщения и в крайна сметка стана победител в телевизионното шоу „Като две капки вода“, тя получаваше аплодисменти и възхищение на театралната сцена. В Деня на театъра – 27 март 2024 г., Весела Бабинова спечели националната награда „Икар“ за водеща женска роля на Анджела в постановката „Пистолет в торнадо“. Съвсем наскоро театралното торнадо Бабинова на свой ред премина през същото изпитание в шоуто за имитации и имаше впечатляващи превъплъщения.

Владимир Зомбори като че ли се радва повече на успехите на половинката си, отколкото на своите:

„Аз на Весела й се възхищавам като професионалист от много дълго време. Никога не съм пестял думи след нещо, което съм гледал, фен съм й до ден днешен и ще продължавам да й бъда. Смятам, че тя е най-добрата актриса в България. Това не е пристрастие, това е просто от преди да бъдем заедно. Чувството й за хумор е едно от нещата, които ме привлякоха в нея като жена. Красотата й също“, обясни се в любов харизматичният мъж.

В НАТФИЗ сравнявали Владимир Зомбори с младия Леонардо Ди Каприо заради невинното му излъчване и физическата прилика с героя от „Титаник“. Но не само това впечатлява при първа среща със синеокия красавец, а странното му име. Прадядо му е хърватин, роден в пределите на някогашната Австро-Унгарска империя. Пристига в България като придворен сладкар на княз Фердинанд, тук се запознава с бъдещата си съпруга – сърбкиня, и двамата се установяват на наша територия. По-късно по родословното дърво се изкачват и българи, но фамилията запазва необичайното си звучене. В Словакия има град Сомбор и оттам идва Зомбори.

Макар да има данни за телевизионна и театрална „мечка“ (лица от екрана, привличащи с известността си зрители за пътуващи спектакли), Влади Зомбори, като любопитен Рак перфекционист, не търси лесната известност. Обича да провокира себе си и често се включва в експериментални начинания. Освен щедро сърце и актьорски талант, пловдивчанинът има и други артистични дарби. Завършил е Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в родния си град под тепетата със специалност сценография и рисува прекрасно. За съжаление обаче не му остава много време за това занимание. Но и сега обича понякога да прави портрети. Отличен певец, помним го като финалист от един от сезоните на „Екс Фактор“.

Влади намира и друго прелюбопитно приложение за гласа си: одобрен е от американските продуценти да озвучи на български младия Хан Соло (актьора Олдън Еренрайк) за суперпродукцията „Соло: История от Междузвездни войни“.

Преди петилетка българският глас на Хан Соло направи забележителна роля, която му даде първа популярност, във филма на режисьора Мартин Макариев „В сърцето на машината“. Филмът спечели „Златна роза“ на фестивала във Варна и наградата за най-добър български филм на „София филм фест“.

После комедийният сериал на Би Ти Ви „Мен не ме мислете“ събра пред камерите в първия си сезон Зомбори и любимата му жена Весела Бабинова. Тя беше в ролята на чистачка, а той играеше измамник, който оплита в мрежите си самотни дами и краде апартаментите им.

В семейството на щурата двойка Бабинова и Зомбори ролите им в сериала били повод за постоянни шеги и смях. Хем в реалния живот са влюбени до уши, хем трябвало да се правят на врагове, докато снимат заедно.

Необичайно и различно като всичко при тях е, че голямата им любов навремето не пламва от пръв поглед. На младите и обичани актьори им било нужно да минат 10 години, за да разберат, че са родени един за друг.

Срещат се в коридорите на НАТФИЗ, където и двамата учат актьорско майсторство за драматичен театър, но в различни класове – тя на проф. Пламен Марков, а той – на проф. Атанас Атанасов.

За Весела Бабинова се заговори през 2012 г., когато, вече завършила НАТФИЗ, е наградена с „Аскеер“ за „Изгряваща звезда“ за ролята си на военнослужещия Коля Лебедушкин в „Нощна пеперуда“ от Пьотър Гладилин, Народен театър „Иван Вазов“. Да направиш „Нощна пеперуда“ под режисурата на Явор Гърдев, в партньорство с току-що завърналата се от Париж звезда Михаил Билалов, е такъв фантастичен скок в дълбокото, какъвто не всеки би изнесъл на абсолютно начинаещите си плещи.

Весела признава, че като дете я наричали побойничката на квартал „Люлин“.

„Най-големият шамар, който е удрял животът, бил в първи курс – имала една любов, голяма. Толкова дадох от себе си, че няколко пъти пострадах жестоко. Ама това да са ми на мене раните!“, махва с ръка тя.

Е, и Владо не е живял като монах. Няколко години преди да „види с очите на любовта Весела“, си има сериозна приятелка години – пленителна актриса от Благоевградския театър.

„Всъщност винаги много добре съм се чувствала в компанията на Владо и въобще винаги ми е било много хубаво да си прекарвам времето с него, още като сме били само приятели“, казва Весела.

От 2011 г. двамата са част от трупата на Малък градски театър „Зад канала“. В едно от многото им общи представления тя играе чалга певица в края на 90-те, а той – охраната на нощно заведение, където тя работи. Пиесата „Попфолк хроники: Бели птици и куршуми“ през 2019 г. печели наградата „Икар“ за „Поддържаща женска роля“.

В киното Бабинова е известна още с ролята си на Мария във филма „Вездесъщият“ на Илиян Джевелеков и с ролите си в Народен театър „Иван Вазов“. През 2015 г. получава наградата на Министерството на културата „Златен век“.

В края на септември 2020 г. господин Зомбори и госпожица Бабинова получават най-голямата роля в живота си – да бъдат родители на своята Йоана. Весела Бабинова и съпругата на Мартин Макариев – Луиза Григорова, раждат в един и същ ден, в една и съща болница. Щастливите майки, които са приятелки от години, често публикуват в социалните мрежи снимки от разходките със своите деца.

Заради многобройните си ангажименти Бабинова и Зомбори са принудени да поверяват малката на грижата на бабите. Доскоро твърдяха, че дългото приятелство, неосъзнатото влюбване и появата на дъщеря им правят излишен подписа за съвместния им живот и така и не намират време за сватба. Сега след решителната стъпка не съжаляват за нито минута пропиляно време, защото такова няма.

„Ако двама души са сигурни дори малко в своите отношения и в любовта си, да не мислят дали да си направят това нещо, е вдъхновяващо за всичко, което прави човек, то центрира и много осмисля въобще целия живот на човека“, съветва Владимир Зомбори. Казва, че родителството е много по-интересно от това, което си е представял и е безкрайно щастлив.

„Ние сме подобни като хора, макар и много различни едновременно с това“, определя съпруга си Весела Бабинова. Когато се обичат хората, могат да преминат през всичко, но това не ги предпазва от риска да минат през най-различни неща, допълва я Владимир Зомбори.

„Социалните мрежи предлагат един такъв безкраен каталог от хора, които ако аз реша да се разделя днес с човека до мен, има още 20 варианта на жени, които веднага ще ме приемат. Пиша си с някоя, щракам, глупости. Това не е вярно, това е абсолютна лъжа. Обаче напоследък хората точно затова се разделят за щяло и нещяло, знаейки, че някой им е отбелязал като харесани в мрежата 9 поредни снимки и това означава, че утре ще излезем на кафе, в други ден вече ще сме заедно, а в по-другия ден ще си имаме дете. Не, това не е така. Понякога има и горчивини, и разочарования, но това не означава, че човекът не ви обича и че не държи на вас. А означава обратното, че трябва да се хванете един за друг, а не да му кажеш „чао“ и да търсиш следващия. Това не е кърпичка за нос.“

„Ние нямаме усещане за общност каквато и да било. Дали ще е актьорска гилдия или домакинството в кооперацията, в която живееш; ние сме много разделени като общество, което после във всяка една такава малка коалиция рефлектира. Хората нямат опит, карат ден за ден и не разбират, че така ставаш мега уязвим, а трябва да се държим заедно, защото само така сме силни“, изповядват Зомбори и Бабинова, които са все така влюбени, както в началото, и са щастливи.