Мистър България Румен Георгиев съветва как да живеем цял век

Румен Георгиев бе гост на тържествата за имения ден на Вселенския патриарх Вартоломей

Румен Георгиев е предприемач, но е известен и като Мистър България, спечелил титлата през 2005 година. Макар че оттогава е минало много време, и днес Румен Георгиев е в завидно добра форма, спазва здравословни правила и продължава да снима фотосесии. Затова не е изненадващо, че преди броени дни издаде книгата „Живей до 100“, в която разкрива как да бъдем в кондиция, при това цял един век, пише "Филтър".

„Не трябва да чакаме да се появи някой здравословен проблем, за да започнем промяна на начина си на живот. Дори да приложим малка част от принципите в тази книга, ще направим повече за здравето си от доста хора за години напред. На нас не ни трябва съвършенство, а посока. Всеки трябва да разбере, че дълголетието не е въпрос на късмет. То е резултат от ежедневните избори“, обяснява Георгиев.

Авторът е категоричен, че „Живей до 100“ не е просто книга. Това е начало на общност, ресурси и партньори, които могат да ни подкрепят по пътя към по-добро здраве, повече енергия и по-дълъг живот.

„Уроците, които всеки ще може да научи от книгата, са как да изгради тялото, което да работи за него, как да върне контрола над живота си, как да спре да остарява по навик, как да стане пример за семейството си и да вдъхновява хората, които обича. Тялото на всеки не е капитал. То е консуматив. И е добре да сме наясно, че гените дават шанс, но навиците пишат финала. Затова е нужно всеки да открие защо бъдещето ни не е определено от наследствеността, а от навиците, които изграждаме всеки ден.“

Според Румен Георгиев много по-голям шанс да достигнат до 100 години имат тези, които не спират да се движат до края на своя живот. Именно движението е първият стълб на силата. Освен това важно място в рецептата за дълголетие има и храненето, защото храната е нашето гориво. Много важен е и сънят, както и възстановяването.

„В книгата описвам как стресът се превръща в тихия крадец на живота. Хроничният стрес разрушава здравето и затова в „Живей до 100“ предлагам практична система за повече спокойствие и баланс, както и план „Моделът 100“, за да сме силни, енергични и активни. И всичко е благодарение на моя опит, на грешките ми и на моите уроци по пътя, събрани във философия за пълноценен живот до 100. Това обаче е невъзможно да се постигне без дисциплина и битка с егото ни“, отсича Георгиев.

Един от първите хора, които получиха книгата „Живей до 100“, бе Негово Светейшество Вселенският патриарх Вартоломей. Румен Георгиев го приема като свой духовен учител и неслучайно той бе гост на тържествата по повод имения ден на Вартоломей. Те се проведоха на острова, където е роден Вселенският патриарх Гьокчеада, днес Имброс. Румен Георгиев гостува и в дома, в който Вартоломей е израснал.

„За мен беше много вълнуващ момент, че имах възможността лично да подаря на Вселенския патриарх моята книга „Живей до 100“. Видях искрената му изненада и усмивка – момент, който ще остане завинаги в сърцето ми. Понякога животът ни подарява срещи, които ни напомнят, че истинската сила не е само в тялото, а и в духа. А когато знанието, вярата и смирението вървят ръка за ръка, човек оставя следа, която времето не може да изтрие.“