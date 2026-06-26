На 42 Преслава шашна феновете с неочакван ход

На 26 юни Преслава празнува своя 42-и рожден ден. По този повод тази година певицата си подари чисто нова песен, която беше пусната в официалния ѝ канал точно в деня на празника. Клипът е изцяло розов, а песента – забавна. Повече от две десетилетия Преслава е сред най-успешните и обичани изпълнителки в България, а песните ѝ неизменно се превръщат в хитове. Именно „Розовите очила“ вече е сред основните претенденти за летен хит, пише "Телеграф".

Торта

И докато много знаменитости превръщат рождения си ден в грандиозно светско събитие, Преслава често посреща празника си по време на участие. Нееднократно певицата е духала свещичките върху торта, поднесена ѝ директно на сцената, сред фенове и колеги. За нея работата винаги е била важна част от живота, а най-голямата награда са хората, които продължават да пеят песните ѝ вече повече от 20 години.

Съвсем различна обаче е ситуацията, когато става дума за дъщеря ѝ Паола. От раждането на момиченцето през 2018 година Преслава организира истински приказни тържества за всеки неин рожден ден. Мини Маус, Ариел, героите от „Замръзналото кралство“, впечатляващи украси, многоетажни торти и десетки гости – всичко това се превърна в традиция за семейството. Феновете отдавна са забелязали, че певицата е готова да пропусне собственото си празненство, но никога не би направила компромис с рождения ден на дъщеря си. Именно Паола е човекът, който променя изцяло приоритетите на звездата.

Наследство

През годините Преслава неведнъж е признавала, че майчинството я е направило по-спокойна, по-търпелива и по-внимателна към малките радости в живота. Днес голяма част от свободното ѝ време е посветено на семейството, а най-щастливите ѝ моменти често са далеч от прожекторите. Много често Преси, както я наричат феновете ѝ, споделя сладки моменти с дъщеря ѝ. Тя учи малката да пее и споделя, че би се радвала, ако тя я последва на сцената. Двете дори имат заедно няколко публични изпълнения на песни. Най-известният им дует е на песента „Писмо“, която те изпяха пред хиляди фенове на големия концерт „20 години на сцена“.

Любов

До нея неизменно е Павел Лазаров – мъжът, с когото споделя живота си вече повече от десетилетие. Въпреки огромния обществен интерес към връзката им, двамата винаги са пазили личния си свят сравнително далеч от публичността. Те рядко дават интервюта за отношенията си и още по-рядко коментират слуховете, които периодично се появяват около тях. Любопитното е, че макар да не са от двойките, които демонстрират любовта си ежедневно в социалните мрежи, близките им често разказват за силната връзка помежду им. Именно Павел стои до Преслава както в най-успешните моменти от кариерата ѝ, така и в трудните периоди, през които тя преминава през годините.

Море

Когато не е на сцената, певицата обича да си подарява друго – време за почивка. Сред любимите ѝ начини да разпусне са пътуванията. През годините тя е споделяла кадри от ваканции в Гърция, Турция, Италия, Обединените арабски емирства и екзотични морски дестинации. Най-често обаче избира места, където може да бъде заедно със семейството си и да избяга от динамиката на ежедневието. Близките до звездата разказват, че тя обожава морето и винаги намира повод да избяга за няколко дни край брега, когато натовареният график го позволява. Именно подобни семейни пътувания все по-често се превръщат в подаръците, които си прави сама – не скъпи вещи, а спомени. Това вероятно е и причината Преслава да изглежда толкова различна днес. След стотици концерти, десетки хитове и безброй награди тя сякаш е открила истинския лукс не в блясъка на прожекторите, а в спокойствието.

Без излишна суета

От „новия нос“ до собствена козметична марка

Макар през годините името на Преслава често да е било свързвано с промяната във външния ѝ вид и най-вече с корекцията на носа, която предизвика бурни коментари в публичното пространство, певицата никога не се превърна в типичната звезда, обсебена от суетата. Напротив – феновете ѝ неведнъж са я засичали без грим, с дънки и спортни дрехи както по улиците, така и по път за участие. Любопитното е, че именно интересът към красотата я вдъхнови да развие и собствен бизнес. Освен успешна певица, Преслава е лице и двигател на собствена козметична линия, с която навлезе в света на бюти индустрията. В интервюта тя признава, че обича да експериментира с козметика и да се грижи за външния си вид, но без да изпада в крайности. Днес изпълнителката успява да съчетава сценичния блясък с една далеч по-земна страна от характера си – тази на жена, която предпочита удобството, семейството и естественото присъствие пред показната суета.