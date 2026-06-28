Наркоманът Стоян Колев изнасилен с бутилка бира от „София Запад“

Скандалният инфлуенсър с десетки хиляди непълнолетни последователи в социалните мрежи Стоян Колев рискува за пореден път да се озове в лудницата, след като на 16 юни беше зрелищно арестуван от Пътна полиция на магистрала „Тракия“, а прокуратурата в Пазарджик му повдигна две обвинения – за агресивно шофиране и размахване на пневматична пушка през люка на лимузината и за управление на кола след употреба на кокаин.



Арестът на тикток звездата, заснет на видео с живо включване от самия него, остави без ежедевната обилна порция агресивна простащина подрастващото поколение и повдигна въпроса за регулацията на социалните мрежи в България. Оказа се, че през последните месеци профилът на Стоян Колев в тик ток е бил докладван над 1500 пъти от други потребители заради публикуване на забранено съдържание –



насилие, реч на омразата и подтикване към престъпления,



но от администрацията на най-популярната в света социална мрежа са игнорирали всички сигнали и не са деактивирали профила на особено популярния сред децата и младежите наркоман.

Интересен детайл е, че до този момент от прокуратурата и от отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП не са предприели никакви действия за ограничаването на активността на Стоян Колев в социалните мрежи. Държаните органи имат право да изискват от онлайн платформите ограничаване или изтриване на профил при разследване на онлайн престъпления, като мярката се осъществява чрез издаване на прокурорско или съдебно разпореждане. Това означава, че когато Стоян Колев бъде пуснат на свобода, той отново ще облъчва напълно безпрепятствано с вербална агресия и с наркомански изблици десетки хиляди потребители в социалните мрежи. Както „Уикенд” пръв разкри, 39-годишния бургазлия печели по над 20 000 евро на месец от инфлуенсърската си дейност, а към услугите му неотдавна прибегна и лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, който го покани да рекламира фалиращата пирамида „Исторически парк“. Разправят, че това не е било безплатно и че



Стоян Колев е прибрал 10 000 евро от „Величие“



за поредицата от няколко видеа, в които размахва меч и арбалет, преживява се като „Ахил от Троя“ и призовава баламурницте да посетят и дори да инвестират средствата си в бутафорията край село Неофит Рилски. „Накрая Стоян Колев ще вземе да стане депутат и да цъфне в парламента заради липсващата държава – трябваше да го арестуват отдавна и да му повдигнат обвинения поне за 100 случая на хулиганство и грубо нарушаване на обществения ред, но така и не се намери прокурор, който да се самосезира и да разпореди задържането му“, констатират дългото бездействие на прокуратурата по озаптяването на Стоян Колев критици на съдебната система.

След като съда в Пазарджик остави за постоянно в ареста тикток звездата, изпадналият в абстиненция Стоян Колев се разкрещя на излизане от съдебната зала, че ще потроши всички цигани в килията и ще превърне живота им в ад и с мъка беше озаптен от съдебните охранители. На практика обаче Стоян Колев може да бъде въдворен в далеч по-неприятно от арестантската килия място – в Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода към затвора в Ловеч, където да му бъдат изготвени съдебно-психиатрични експертизи.



Стоян Колев на три пъти е лежал в лудницата



за последното десетилетие. На два пъти е изпращан принудително за лечение в Центъра за психично здраве в Бургас, веднъж е бил пациент и на клиниката на 4-и километър, след като през 2021 г. беше арестуван заради това, че надрусан с кристали размахвал мачете в столична дискотека. Неотдавна Стоян Колев сам разказа при едно от живите си включвания в тик ток, че собствения му баща е подал сигнал до институциите да бъде задържан и пратен за лечение в психиатрията в Бургас. Когато полицаите дошли да го приберат, баща му се разкаял и опитал да му помогне да избяга: „После куките ми казаха, че и баща ми е луд като мен – първо ги вика да ме приберат, а след това ми помага да избягам“.

През годините Стоян Колев многократно е арестуван, но не за трафик на наркотици, каквито истории си съчинява, а за хулиганство и опит за осуетяване на полицейски проверки. Лежал е 8 месеца в затвора за шофиране под въздействие на наркотици през далечната 2012 г., когато беше заловен дрогиран зад волана на крадено в Германия БМВ край Дупница.

Съседи на 39-годишния инфлуенсър от бургаския квартал „Зорница“ твърдят, че



Стоян Колев е с „изпържен“ от наркотиците мозък



и че се дрогира още от ученик. Започнал да се друса едва на 15-годишна възраст. „Приема всякакъв вид дрога – кокаин, амфетамини, халюциногенни гъби, пико и кристали. Наркотиците трайно са повредили психиката му и това е видно за всички, нищо че Стоян Колев твърди, че отдавна е чист и не употребява дрога“, коментират в морския град менталното състояние на тик ток звездата. Кръвната проба за наркотици, дадена от инфлуенсъра след задържането му на магистралата, все още се чака, а много от неговите над 195 000 последватели в тик ток вярват, че на Стоян Колев умишлено е даден комрометиран тест за наркотици от полицаите, за да има формален повод и основание за неговото задържане и въдворяване в ареста.

В битността си на звезда №1 в социалните мрежи Стоян Колев не за първи път е налегнат от проблеми. През пролетта на 2021 г. той влезе в сблъсък с групировката „София Запад“ – най-влиятелната ултрас фракция на привържениците на футболния клуб „Левски“, след като обяви един от членовете й Йовко Тихов за „стероидно и страхливо джудже с малка пишка, чупещо стойки във фитнеса“.

След няколко изяви в тик ток, осмиващи „София Запад“, Стоян Колев беше спипан в района на НДК от ултрасите на „Левски“, предвождани от културиста Йовко Тихов и беше публично унизен –



накараха го да целува ръка и да яде цигара,



съблякоха го чисто гол и го измъчваха с трейзър. Някои от по-безобидните гаври със Стоян Колев бяха публикувани в социалните мрежи от членове на „София Запад“, а други видоклипове се споделят и до ден днешен апокрифно в хулигански групи с ограничен достъп в Телеграм. На един от тях Стоян Колев е със свалени гащи и със завряна в задните части бутилка от бира, като гнусните действия се разиграват в подлез в София.

След кошмарната среща със „София Запад“ Стоян Колев изчезна за повече от година от тик ток, Инстаграм и Фейсбук, като твърди, че не се бил покрил от срам, а защото го натикали за принудително лечение в лудницата. Сред футболните запалянковци обаче е добре известно, че самообявилият се за „гангстер“ наркозависим инфлуенсър има наложена забрана от „София Запад“ да се появява в столицата и заради това крака му не стъпва на жълтите павета.