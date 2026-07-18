За кого викат звездите: Веско за Аржентина, Врачански за Испания Певци, актьори и миски чакат с нетърпение финала https://hotarena.net/laifstail/za-kogo-vikat-zvezdite-vesko-za-arzhentina-vrachanski-za-ispaniya HotArena.net

Броени часове остават до двата най-важни мача на Мондиал 2026, а страстите вече кипят с пълна сила. Преди сблъсъците Франция - Англия за бронзовите медали и Испания - Аржентина за световната титла известни българи споделят ексклузивно пред "България Днес" своите прогнози, фаворити и най-емоционални моменти от първенството.

Повечето застават зад Лионел Меси и вярват, че футболният гений заслужава да завърши световните първенства с още една титла. Има обаче и такива, които са впечатлени от колективната сила на Испания, както и личности, които категорично отписват Англия от битката за третото място.

Сред най-интересните анализатори се оказва музикантът Дани Милев, който е изгледал всички решаващи двубои.

"Финала ще го спечели Аржентина", прогнозира той пред "България Днес", без да крие възхищението си от капитана на "гаучосите" Лионел Меси.

"Меси е гениален! Дори когато не бележи, той прави мача. Начинът, по който мисли, откъде ще подаде, как ще преодолее защитата - това е някакъв вид гениалност. Радвам се, че има такива хора във всяка област, не само във футбола", възхищава се Дани.

Милев разкрива още, че ще стиска палци на Англия в битката за бронзовия медал:

"Третото място може би англичаните ще го вземат. Тук вече има и психологически момент. Французите са малко по-емоционални, а смятам, че англичаните ще си отвоюват това, което заслужават, защото наистина ме впечатлиха. "Петлите" също ми харесват, но "трите лъва" са много постоянни, но това, което направиха срещу Аржентина, бе голяма глупост. Може би беше грешка на треньора, а може би аржентинците просто бяха много по-добри", разсъждава на глас даровитият композитор пред нашия екип.

Според него големите индивидуалности вече не са достатъчни, ако около тях няма равностоен и работещ отбор.

"Тимът на Испания няма само една голяма звезда. Ямал е звезда, но когато имаш няколко човека, които подкрепят тази звезда, и имаш резерви, това е много важно. Един Мбапе не решава въпроса", категоричен е софиянецът.

Остри критики от него отнася и френският нападател Усман Дембеле за представянето си срещу Испания.

"Дембеле през цялото време имаше лоши отигравания в полуфинала. Колкото пъти хвана топката, грешеше. Може да са голяма комбина с Мбапе и той да е важен, но за мен треньорът трябваше да го махне веднага. На първа, втора и трета грешка - добре, но на четвърта вече нямаш право", отсича Милев.

По думите му на световно първенство всеки двубой може да промени не само съдбата на отбора, но и кариерата на самия футболист.

"Това ти е животът. Мачовете на живота са тежки. От тях зависи кой ще те покани да играеш, каква ще бъде цената ти и как ще продължи кариерата ти", убеден е музикантът.

Макар първоначално да е бил раздразнен от Аржентина и приказките за уж нагласен път към финала, Милев признава, че "гаучосите" са го спечелили с играта си.

"Аржентина ме издразни с тези приказки за нагодени неща. Те може и да не са били нагодени, просто така да са се случили, но срещу Англия си спечелиха. Когато трябваше да стъпят здраво, те стъпиха и победиха", споделя той.

Също толкова категоричен, че Аржентина ще триумфира, е и телевизионният водещ Део, който изпитва огромно възхищение към Лионел Меси. За него десетката на южноамериканците е най-умният футболист на Мондиал 2026 и човекът, който може да реши всеки мач с едно докосване.

"Меси играе с някакво тай чи във футбола. Имам чувството, че този човек ще може да играе и на следващото световно първенство. Не тича излишно, сканира терена и знае точно кога да даде газ. Все едно има вграден GPS", с удивление говори Део пред "България Днес".

Телевизионният водещ признава, че от години следи изявите на аржентинеца, но дори сега, когато Меси е в края на славната си кариера, продължава да бъде различен от всички останали.

"Той е като голяма бяла акула. Стои, чака, не хаби излишна енергия, а когато дойде точният момент, изведнъж напада. Това не може да се научи - това е талант и футболен интелект", казва още Део.

"Около него останалите са като улична банда, която боготвори своя главатар. Когато той е на терена, всички вярват, че могат да спечелят всеки мач", убеден е винаги усмихнатият водещ на "Спорт тото".

Не по-различно мнение има и актьорът, бивш вратар на ЦСКА и телевизионен водещ Антон Порязов. Миналата година той застана и зад пулта на "Спорт тото", където временно заместваше своя колега Део. Порязов също е убеден, че Аржентина ще грабне трофея.

"Моят фаворит за момента е Аржентина. Преди това най-силно исках Норвегия да стане шампион, защото страната никога не е печелила световна титла. Подкрепях и Бразилия, но след като те отпаднаха, вече съм за Аржентина и залагам на тях", казва Порязов пред "България Днес".

"От съвременните футболисти в света харесвам Лео Меси, защото е много обикновен, защото е много талантлив", разкрива Маринов в ефира на БНТ.

Обичаният певец е раздвоен, тъй като финалът противопоставя двата му любими отбора, но сърцето му е на страната на Аржентина.

"Аз съм много голям запалянко на Лео Меси. Открито казвам, че не съм за Аржентина, а за Меси, защото усещам, че когато той спре, любимият ми отбор ще остане Испания. В случая достигнаха двата ми любими отбора до финала", споделя изпълнителят на хита "Горчиво вино".

Макар да признава, че Испания изглежда по-балансираният тим, гласовитият полскотръмбешчанин вярва, че приказката на Меси заслужава щастлив край.

"Надявам се Меси да победи, защото това е последното му световно, защото ще си тръгне с един невероятен успех и ореол от втората световна титла, която ще спечели. Логиката говори, че Испания е по-балансираният, по-силният отбор. Но който и от двата отбора да стане шампион, няма да съм много тъжен - просто ще бъда много щастлив, ако Меси спечели", казва с усмивка Веселин Маринов, залагайки в полза на настоящия световен шампион.

Не всички родни звезди обаче застават зад Лионел Меси. Калин Врачанкси е твърдо зад Испания. Макар да признава, че не е голям запалянко, актьорът е твърдо зад иберийците.

"Искаше ми се България да е на световното. Тогава щях да гледам всеки мач и да прегракна от викане за нашите. За жалост, все не можем да се класираме за голямо първенство, но съм сигурен, че и това ще стане в крайна сметка. След като България не участва, логично съм за Испания. Те са от нашия континент, приличаме си и като манталитет. Време е световната купа да се върне в Европа!" - категоричен е Врачански.

Колегата му Даниел Върбанов е категоричен, че Испания ще вдигне световната купа, а Франция ще спечели бронзовите медали.

"Никога не трябва да се залага на англичаните!", хвърля загадъчна реплика екранният Баян пред "България Днес". Защо мисли така обаче, артистът обещава да разкрие през октомври, но е категоричен, че срещу Аржентина "трите лъва" сами са провалили шансовете си.

"Не може стратегията ти 35 минути да бъде да паркираш автобуса. Това беше много лош тактически ход - толкова да затвориш мача при такава крехка преднина. Ако бяха продължили да играят, както до гола, според мен щяха да победят", анализира Върбанов.

По думите му прекалено предпазливата игра рядко води до успех на толкова голям форум.

"Най-добрата защита е атаката. Няма как 35 минути да позволяваш центрирания и удари от дистанция. Естествено, че все някой ще вкара", допълва той.

Въпреки критиките към Англия Върбанов признава, че харесва играта на Джуд Белингам, но смята, че и той е допуснал решаваща грешка.

"Белингам също ми харесва как играе, но и това не беше достатъчно. Той дори закъсня при първия гол. Като се изморят, да ги сменят, да излизат и да влизат свежи момчета", отсича Дани.

"Испания ще стане световен шампион", прогнозира уверено Върбанов, а единственото, което не му допада в испанския състав, е защитникът Марк Кукурея.

"Сега ще трябва да гледаме моя най-омразен футболист на финала - Кукурея. Този човек ми скъса нервите и ще продължава да ми ги къса!", смее се Дани.

В отбора на испанците е и организаторката на конкурси за красота Мариана Маринова. Чаровницата преди дни се върна от почивка с децата си в Марбея, където следеше всеки мач на "Ла фурия роха" заедно с местните фенове. Брюнетката отпразнува победата с 1:0 над Португалия, донесена от Микел Мерино, а след това ликува и след успеха с 2:1 над Белгия, когато точни за испанците бяха Фабиан Руис и отново Микел Мерино. След двата триумфа Маринова се разхожда из улиците на Марбея редом с испанските запалянковци, снима празненствата им и споделя емоциите им и искрено признава, че стиска палци Испания да вдигне световната купа.

Най-големият фен на ЦСКА от Калофер - Николай Божиков, който страда от мускулна дистрофия тип Дюшен и е прикован в инвалидна количка, също следи с огромен интерес всеки мач от Мондиал 2026. Въпреки тежкото си заболяване той не пропуска нито един двубой и има своя категоричен фаворит за световната титла.

"Само Испания! Те трябва да спечелят. Няма друг вариант за мен. От 24 години ги подкрепям", споделя Божиков пред "България Днес".

Макар в момента да няма любим футболист в състава на Де ла Фуенте, преди години е бил голям почитател на голмайстора Давид Вия.

"В момента нямам любим футболист. Преди беше Давид Вия. Сега съм за всички, само да бият", допълва с усмивка запаленият привърженик на испанците.

Без категоричен фаворит за големия финал е бившата националка по футбол, Мис Северозападна България 2024 и участничка в "Лейди България" Петя Сергеева. Красавицата от Монтана признава, че с приятеля й не пропускат нито един мач от Световното и преживяват всяка среща изключително емоционално.

"Моят вечен фаворит си е Роналдо, съответно и Португалия, но за съжаление, те отпаднаха. След това подкрепяхме Франция заради Мбапе, но и те отпаднаха от битката за титлата", споделя Сергеева пред "България Днес".

За финала между Испания и Аржентина дългокраката хубавица отказва да избере страна, но очаква истински футболен спектакъл.

"Няма да подкрепям никого. Аржентина имат изключително силна отборна игра и по-голям процент за реализиране на голове, но пък Испания имат добра защитна линия. Това ще бъде безспорно най-равностойният мач", смята тя.

Сергеева признава, че световното първенство я е разтърсило емоционално, а отпадането на Португалия е било най-тежкият момент за нея.

"Толкова ме е яд за това как се разви световното. Ние плакахме на последния мач на Португалия", признава бившата националка, на която й остава да се надява поне французите да се окичат с бронза.

За третото място на Франция ще се молят и актьорът Юлиан Костов и певицата Мона. И двамата са големи почитатели на Мбапе и през цялото първенство стискаха палци на "петлите".

"Мбапе е кралят на Франция", категоричен е артистът от "Белият лотос" Юлиан Костов, който не пропуска изявите на нападателя. След поражението на полуфинала на него и Мона също им остава единствено да се надяват любимият им отбор да си тръгне поне с бронз.

Франция и Англия излизат един срещу друг в битката за третото място в полунощ в събота срещу неделя. Големият финал между Испания и Аржентина приковава зрителите пред екрана в неделя от 22 часа българско време.