Звездни разпродажби: От рокли и чанти до автомобили и луксозни имоти... https://hotarena.net/laifstail/zvezdni-razprodazhbi-ot-rokli-i-chanti-do-avtomobili-i-luksozni-imoti HotArena.net

Половинката на Благой Георгиев – Джизъса, Мария Луиза, само преди ден реши да се раздели с част от гардероба си, като пусна за продажба в социалните мрежи свои рокли и официални тоалети. Красавицата обясни, че повечето дрехи са обличани само веднъж, а някои дори никога не са носени.

Цените им варират между 50 и 150 евро, като най-скъпото предложение – розов ленен сет – се предлага за около 150 евро. За да привлече купувачи, Мария направи своеобразно онлайн модно ревю, показвайки всеки тоалет поотделно и посочвайки цената му. Сред предложенията ѝ имаше и модели от по-стари колекции на Мария Луиза, която се занимава и с дизайн на дрехи.

Разпродажбата на Мария идва на фона на тенденция, която от години набира популярност сред родните знаменитости – вместо неизползваните дрехи да остават забравени в гардеробите им, те да получат втори живот чрез интернет.

Златка Райкова превърна гардероба си в онлайн магазин

Още преди години Златка Райкова превърна личния си гардероб в своеобразен онлайн магазин.

Плеймейтката създаде канал за продажба на свои носени и неносени вещи, където започна да предлага рокли, обувки и аксесоари от личната си колекция. В предложенията ѝ имаше както по-достъпни артикули, така и по-скъпи дизайнерски покупки.

Сред обявените вещи са били дрехи на популярни марки, якета, чанти и обувки, като цените варирали от десетки левове до суми около и над 1000 лева за по-луксозни артикули. Златка не просто публикуваше снимки на дрехите, а добавяше подробности за моделите, размерите, състоянието и цените им, превръщайки разпродажбата в малък дигитален гардероб.

Андреа извади сценичните си тоалети

Фолк певицата Андреа също реши да се раздели с част от сценичния си гардероб. Тя предложи свои концертни рокли и ефектни тоалети, които са били част от нейни участия.

„Носени са само по един път и повече не са обличани“, обясни изпълнителката.

Цените на дрехите варираха между 150 и 200 евро. Най-голям интерес обаче предизвикаха по-скъпите ѝ сценични модели, сред които рокля с цена около 4000 евро.

Певицата обясни, че голяма част от тоалетите са използвани ограничено, тъй като са били специално създавани за участия и фотосесии.

„Тези дрехи са познати на моите фенове, които ме следят. Правя го, защото в този бранш няма как да повтаряш един тоалет. Ние не обличаме по два пъти едно и също“, сподели още блондинката.

Николета Лозанова продаде дизайнерския си гардероб

Една от първите, които по модел на Ким Кардашиян започнаха подобна разпродажба, беше Николета Лозанова. Тя пусна за продажба част от дизайнерския си гардероб.

Сред най-евтините артикули бяха чифт къси панталонки на стойност 200 евро, които се продадоха само за ден. Най-скъпата вещ – маркова рокля за 1000 евро – обаче остана по-дълго време непродадена.

През годините нейни последователи са намирали обяви с артикули, свързвани с нейния стил – от дрехи до модни аксесоари, препродавани дори в онлайн платформи за търговия.

Телевизионната водеща и модел винаги е била известна с любовта си към луксозната мода, а гардеробът ѝ често включва дизайнерски модели, които с времето могат да бъдат заменени с нови попълнения.

Мика Стоичкова също продава вещи от личния си гардероб

Дъщерята на Христо Стоичков – Мика Стоичкова, също е сред известните личности, които са продавали свои дрехи и вещи онлайн.

Тя е предлагала артикули от личния си гардероб на по-достъпни цени, като интересът към подобни разпродажби идва най-вече от фенове, които искат да притежават нещо, принадлежало на любима звезда.

Веселка Маринова се раздели с дрехите след голямата промяна

Риалити звездата от „Биг Брадър“ Веселка Маринова разкри, че след като свали 50 килограма, е решила да продаде част от дрехите си, а останалите да дари благотворително.

След промяната във визията си тя обясни, че вече има много дрехи, които не ѝ стават, но първо иска да достигне желаните килограми, преди окончателно да подреди гардероба си.

„Не искам да съм много слаба, а просто да съм в добро здравословно състояние. Това е причината все още да не пускам в продажба дрехите, тъй като първо искам да достигна желаните килограми, а след това трябва да ги сортирам“, сподели красавицата.

Джулиана Гани продаде част от обзавеждането си

Не всички звездни разпродажби са свързани само с дрехи. Джулиана Гани привлече внимание, когато предложи за продажба част от обзавеждането в дома си – мебели и вещи от интериора.

Това стана ясно от публикации в профила ѝ в Instagram. Плеймейтката пусна за продажба диван, фотьойл и холна маса на символични цени, които не бяха обявени публично.

Причината за решението ѝ е ремонт в дома, след който тя решила да обнови част от обзавеждането.

Звездите продават не само дрехи, но и луксозни вещи

Докато роклите и аксесоарите са най-честият избор за онлайн разпродажби, през годините периодично се появяват и обяви за автомобили, имоти и бизнес активи, свързвани с популярни личности.

Дони Василева продава луксозния си мезонет

Носителката на титлата „Мисис Баба“ Дони Василева реши да се раздели с голямото си жилище.

Блондинката сподели, че причината да продаде мезонета си е, че децата ѝ са заминали и тя е останала сама в огромното пространство.

„Напълно безсмислено е да трябва да поддържам и да се грижа за такова голямо пространство“, обясни тя.

Апартаментът, който преди е обитавала с дъщеря си, е напълно обзаведен и се простира на 150 квадратни метра. Жилището разполага с две спални, просторна дневна с кухня, помещение с бар за отдих и джакузи.

„Камината и всичко останало са направени, без да се пестят средства. Направила съм го с много любов и ще се радвам тук да заживее семейство с малко дете например, за да се оживи апартаментът“, сподели Дони.

Интериорът е решен в червено, черно и сиво. По думите ѝ обявата във Facebook е предизвикала голям интерес още в първия ден.

„Оказа се, че няма по-голяма агенция от Facebook – за един ден вече имам десетки запитвания“, разказа Василева.

Вероника продаде оборудването на заведението си

Попфолк певицата Вероника затвори заведението си за гофрети в Бургас и продаде цялото оборудване и обзавеждане за 59 000 лева.

Предложението е било за целия обект, а не за отделни компоненти. Сред включените активи са видеонаблюдение, телевизия, СОТ, осветление, килими, мека мебел, барове, столове, декорация, дизайнерски мебели и аксесоари.

Към оборудването на заведението влизали още обзавеждане за градина и напълно оборудвана кухня с плотове, скара, фритюрници, фризери, хладилници, печка, аспирация и посуда.

Иван Христов продаде своята Tesla

Телевизионният водещ Иван Христов, половината от популярното дуо „Иван и Андрей“, също обяви продажба на свой автомобил.

Той предложи електрическия си автомобил Tesla Model X, като новината беше споделена лично от него в социалните мрежи, а обявата бе публикувана в най-големия автомобилен сайт в България.

Колата е произведена през 2019 година и дълго време е била използвана от Иван и семейството му като единствен автомобил за пътувания в България и Европа.

Константин се раздели с луксозните си автомобили

Фолк певецът Константин е сред звездите, които лично са обявявали, че продават автомобили.

През 2020 година изпълнителят пусна за продажба две свои коли, като дори остави контакт за желаещите да преговарят за цената. Тогава певецът с чувство за хумор обясни, че трябва да намали разходите си и да се раздели с част от луксозните си придобивки.

Галена подарява дрехите, които вече не носи

За разлика от много свои колежки, Галена предпочита често да подарява дрехите, които вече не използва.

„Обичам да разчиствам всичко, което не нося. Ако не ми грабне окото нещо за една година, просто го оставям и го подарявам на близки или на непознати“, сподели певицата пред феновете си.

Тя обясни, че след промяната във фигурата си иска да поддържа по-изчистен гардероб и да не съхранява дрехи, които вече не отговарят на стила ѝ.

„Освен това вече поддържам по-слаба форма отпреди време и искам да си остане така. Затова не искам в гардероба си огромни, торбести дрехи, освен анцузи“, допълни звездата.

Галена, известна и с прякора Мама Ураган, не крие, че благотворителността е важна част от живота ѝ. Преди години тя стартира промоция за Свети Валентин с тениски и суитчъри със своя образ.

„Купи 1, получи 2“, обяви тя в социалните мрежи, а феновете ѝ проявиха голям интерес към артикулите от колекцията.

Цените бяха 30 евро за тениска и 50 евро за суитчър с името на певицата. Галена сподели, че е щастлива да вижда дрехите си носени с любов, а част от инициативите ѝ са свързани и с благотворителни каузи.

„Важно е не само да се чувстваш добре в собствената си кожа, но и да правиш добро за другите“, казва още изпълнителката.

Гардеробът на Галена е отражение на нейния характер – подреден, динамичен и без излишества.

„Нямам нужда от излишни неща. По-добре да се чувствам лека, отколкото да се затрупвам с купища дрехи, които никога няма да нося“, сподели още звездата.

Когато звездният гардероб получи втори живот

Разпродажбите на вещи от личните колекции на знаменитостите вече се превърнаха в тенденция. За едни това е начин да освободят място за нови покупки, а за други – възможност феновете да се сдобият с част от стила и историята на любимите си звезди.

От дизайнерски рокли и сценични костюми до автомобили, мебели и луксозни имоти – все повече популярни личности избират интернет като място, където да дадат втори живот на вещите, които вече не използват.