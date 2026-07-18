Лейди Мария и съпругът ѝ Теодор отлетяха за о-в Бора Бора

Лейди Мария и съпругът ѝ Теодор избраха една от най-екзотичните дестинации в света за семейната си почивка. След кратък трип до Лос Анджелис двамата отпътуваха за райския остров Бора Бора, където се наслаждават на кристално чистите лагуни, екзотичната природа и първокласния лукс.

Преди да поемат към Френска Полинезия, двамата прекараха няколко дни в Лос Анджелис. По време на престоя си те вечеряха и в емблематичния ресторант Craig’s, който от години е любимо място на холивудските знаменитости. Именно там често могат да бъдат забелязани звезди като Ким Кардашиян, Джъстин Бийбър, Джордж Клуни, Леонардо ди Каприо и десетки други популярни личности.

След престоя си в Града на ангелите Лейди Мария и Теодор се отправиха към Бора Бора, където са отседнали в луксозния хотел Four Seasons Resort Bora Bora. Курортът е известен със своите емблематични вили над водата, частни плажове и спиращи дъха гледки към планината Отеману.

От снимките, които споделят, личи, че двамата се наслаждават на романтична атмосфера, приказни залези и спокойствие далеч от ежедневието. Екзотичната ваканция съчетава лукс, уединение и незабравими гледки към едно от най-красивите кътчета на света.

Бора Бора остава мечтана дестинация за милиони туристи, а изборът на Лейди Мария и Теодор още веднъж показва защо островът е символ на романтиката, екзотиката и първокласното обслужване.