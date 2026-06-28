Наталия Кобилкина отново е влюбена

Най-популярната сексоложка у нас Наталия Кобилкина отново сияе от щастие. След бурни обрати в личния й живот и два неуспешни брака, рускинята се похвали, че в сърцето й има нов мъж, с когото е щастлива от около година и половина. За разлика от предишните си връзки обаче, този път тя държи любовта далеч от светлините на прожекторите и категорично отказва да показва лицето на избраника си.



Кобилкина обяснява, че е извлякла важни поуки от миналото и вече не желае личният й живот да бъде обществено достояние. „Първите ми бракове бяха много публични и точно затова сега искам да е различно. Моят партньор също държи на дискретността и не желае публичност, а аз уважавам това”, споделя сексоложката. Макар че пази самоличността на мъжа си в тайна, брюнетката все пак разкрива, че актуалният й любим е напълно реализиран професионално, психически стабилен и изключително спокоен човек.



„За първи път в живота си срещнах мъж, с когото просто ми е добре. Свободен е, няма деца и е един от най-надеждните и любящи мъже, които съм срещала. Израснал е в прекрасно семейство и носи в себе си топлина, стабилност и вътрешен мир”, разказва хитрата рускиня. И допълва, че общите им интереси са ги сближили още повече. Те предпочитат спокойния начин на живот и не са почитатели на шумните купони. Обичат да прекарват времето си в четене, спорт и пътешествия. Музикалните вечери, планинските преходи, посещенията на музеи, художествени галерии, стари църкви и манастири са сред любимите им занимания. И двамата не пушат, хранят се здравословно и поддържат активен начин на живот.



Любопитното е, че съдбата ги срещнала във фитнес залата, а се оказало, че и живеят съвсем близо един до друг. „Честно казано, за първи път имам мъж до себе си, с когото правя всичко, което истински обичам”, признава Кобилкина. Според нея настоящата й връзка е различна от всичко, което е преживявала досега. За първи път никой не се опитвал да променя другия. „Има уважение, приемане, свобода, близост. Просто съм на сто процента себе си с него. И да, прекрасната интимност винаги е била важна за мен”, откровена е Наталия.

Засега с въпросния мъж не планират сватба. След два развода сексоложката не бърза да влиза отново в ролята на булка. Въпреки това, не изключва напълно възможността един ден пак да застане пред олтара.



Зад гърба си Кобилкина има два брака. Първият й съпруг бе бизнесменът Делчо Добрев, с когото прекара 11 години. Въпреки дългогодишната им връзка, те така и не се сдобиха с дете, а отношенията им приключиха безславно.

След развода Наталия не остана дълго сама. В живота й се появи гръцкият бизнесмен Такис Дретакис. Първоначално тя не искала отново да се омъжва, тъй като била убедена, че е по-добре просто да живеят заедно. Гъркът обаче държал връзката им да бъде официализирана. Романтичното предложение дошло по време на екзотична почивка на Малдивите. По случай рождения ден на Наталия двамата заминали за райския остров, а на вечеря сервитьорът поднесъл торта, в която бил скрит годежният пръстен. „Беше приказно – великолепен остров, невероятна атмосфера”, разказвала е неведнъж Кобилкина. През 2020 година двамата вдигнаха пищна сватба на гръцкия остров Скиатос.



Скоро след това обаче започнали и изпитанията. Наталия дълго време срещала затруднения със забременяването, а напрежението постепенно започнало да влияе на отношенията им. Такис произхожда от традиционно семейство и близките му постоянно се интересували кога ще има наследник. В крайна сметка чудото се случило и Кобилкина роди сина им Филип. Тя дори е разказвала, че забременяла малко след участие в семинар на гуруто по женска енергия Лариса Ренар, чиито практики според нея й помогнали да сбъдне най-голямата си мечта.

След раждането на детето обаче семейството било изправено пред нови трудности. Бизнесът на Дретакис изпаднал в сериозна криза и финансовите проблеми започнали да тежат на отношенията им. В крайна сметка двамата поеха по различни пътища.



Въпреки раздялата, Наталия и Такис успяха да запазят добрия тон в името на сина си. И до днес сексоложката подчертава, че са останали приятели и се стремят заедно да се грижат за малкия Филип. „За моите 39 години 19 години прекарах в бракове. Миналия път периодът на междумъжие беше само два месеца. Сега за никъде не бързам. Във всеки етап на живота има нещо красиво. Когато избираш сърцето си и вярата в себе си, цялата Вселена избира теб” философски разсъждава Наталия.



Tя се хвали, че след като обявила развода си, получила десетки предложения за срещи и дори за брак. „Направо се замислям да пусна кастинг”, пошегува се тогава Кобилкина. Както изглежда обаче, кастинг вече не е необходим. След две разочарования и години, изпълнени с разнообразни емоции, Наталия е убедена, че най-сетне е намерила онова, което винаги е търсила – спокойствие, хармония и човек, до когото може да бъде себе си. Дали именно този мистериозен мъж ще се окаже голямата любов на живота й, времето ще покаже.

