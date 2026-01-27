Най-пазената ТАЙНА: Азис каза „Да“ на тайнствен хирург (СНИМКИ)

Фолк иконата Азис официално сложи край на ергенството – и то отвъд океана. Лично той обяви новината в социалните мрежи, където публикува снимка на две ръце с брачни халки, а на заден план ясно се развява американското знаме.

Посланието беше кратко, но повече от категорично: „Току-що се омъжих. Благодаря ти, Америка.“ С тези думи изпълнителят потвърди, че бракът е сключен в САЩ. A преди броени минути показа и кой е щастливецът, пише Intrigi.bg.

Още в началото на месеца Васил Боянов загадъчно намекна, че през 2026 г. го чака голямо лично събитие. На въпрос какво да очакват феновете му, той директно заяви: „Ще се омъжвам.“ Тогава обаче не разкри нито кога, нито къде, нито кой е мъжът до него.

Ден преди официалното съобщение Азис вече беше „подгрял“ почвата със статус: „Май е късно да се отказвам“, придружен от кадри как подготвя документи за граждански брак във Флорида. Малко по-рано пък призна, че избраникът му е хирург и го нарече „съпруг-мечта“, като увери, че церемонията ще мине далеч от светлините на прожекторите – без медии и без снимки.

Обещанието за пълна дискретност обаче се оказа трудно за изпълнение. Преди броени минути той публикува снимка с лекар пред спешното отделение на Флорида и по всичко личи, че именно той е щастливецът.

Самоличността на тайнствения съпруг остава строго пазена, а около сватбата вече ври от спекулации. Кои са били сред малкото поканени? И дали до Азис в този съдбоносен момент е била най-близката му приятелка и сценична половинка Галена – това засега остава загадка.