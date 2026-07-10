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НиЛо и Ники Михайлов чукнаха 20 години заедно!

https://hotarena.net/laifstail/nilo-i-niki-mihaylov-chuknaha-20-godini-zaedno HotArena.net
Каролина Церовска
357
НиЛо и Ники Михайлов чукнаха 20 години заедно!

Каролина Церовска
357

Любовната история на Николета Лозанова и Николай Михайлов достигна още един впечатляващ етап. Двамата отпразнуваха 20 години, откакто съдбата ги среща за първи път – повод, който моделът отбеляза с емоционална публикация в социалните мрежи.

На споделената снимка се вижда стилна празнична торта, декорирана с пресни малини, а към кадъра Николета отправи кратко, но силно послание: „Все още сме си ние“. Думите ѝ бързо привлякоха вниманието на последователите, които ги приеха като символ на любовта, устояла на времето.

Връзката между Николета и Ники неведнъж е била във фокуса на общественото внимание. През годините двамата преминаха през раздели, нови житейски пътища и неочаквано повторно събиране, което показа, че чувствата им не са изчезнали.

Днес те изглеждат по-сплотени от всякога. Най-голямата радост в живота им дойде с раждането на дъщеря им Борислава, пише "Супер магазин".

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