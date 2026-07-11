Ново 20! Азис щял да влиза в секретен проект на НАСА!

Певецът Азис хвърля бомбата преди два дни в социалките, че "работи по проект, свързан с НАСА". На питането на негови фенове ще пусне ли малко жокери по темата за широката публика, Костинбродския славей реагира с категоричен отказ: "Строго секретно е, съжалявам".

В чалга съсловието коментират, че това е много удобно "извинение".

"Върви докажи участва ли Азис в такъв проект или не, след като всичко е засекретено", посочват феновете на певеца. Колеги на изпълнителя на "Хабиби" припомнят също, че много музикални и певчески звезди, участващи в шоупроекти с комерсиална цел, също се позовават на търговската тайна или на клаузи в договори с продуцентски компании или телевизии, налагащи им мълчание с различен времеви обхват. При Азис е напълно възможно и никога да не научим с какво един български попфолк певец, пък бил той и светило в жанра, се е оказал толкова ценен за американската агенция по космически изследвания. Но тихо, и това е тайна!

Това не е единственото стори от последните няколко дни на поп фолк идола, в което той разбива на пух и прах някои от най-бомбастичните твърдения по свой адрес. При това го прави, налагайки на тяхно място други, не по-малко скандални.

Азис срина със земята "благата вест", която лично тиражира преди няколко месеца, че се е оженил (омъжил?) на тайна церемония във Флорида за американски хирург.

"Никога не съм бил женен, нямам и намерение", твърди сега в сторито си Костинбродския славей.

В друго изявление от същия ден поп фолк звездата споменава, че "мъжът му е в Америка и скоро се надява да го види".

Къде е истината и къде мистификацията при певеца, няма човек на Земята, който е в състояние да отговори. Но по-важният въпрос е дали самият изпълнител на "Сен Тропе" си дава сметка, че твърденията му се бият едно с друго и това говори за конгнитивен дисонанс. Може обаче това да е стратегия на заблудата, като и тук отново стигаме до изходната точка: всичко при Азис да е кьорфишек и... нищо да не е кьорфишек.

Засега той не се отказва само от две неща, ако отново съдим от неговите сторита - от голите си снимки с няколко младоци и от любимата си рецепта - пълнени чушки с кайма. Но и това, реално погледнато, не е малко.

Азис с подчертана гордост прави уточнението, че на черно-белите фотоси не е бил в едно легло с "двама млади мъже, а с трима". И не са полуголи, а чисто голи!", държи да наблегне той.

И въпреки че отрече да е официално обвързан с тайнствения американски доктор, както и с когото и да било, той споделя, че "двамата не се следят и не се ревнуват".

"Любовта ни е на друго ниво, непознато на повечето българи. В Америка това е абсолютно нормално", хвърля камък в градината на родните пуритани певецът.

За чушките Костинбродския славей също е пределно откровен: "Майтапът настрана, отдавна не съм ги правил". "Може утре да спретна чушки с уникален сос", обещава той.

И тук нямаме основание да не му вярваме, защото през годините Азис е качвал десетки клипове и кадри, на които джурка традиционното за ориенталската кухня ястие - сам или в компанията на свои приятели и известни попфолк изпълнителки.

Изпълнителят на "Сен Тропе" оставя със зяпнала уста почитателите на попфолка и с твърдението си, че "има любовница". В тази роля сега вече не влиза сексбомбата, певица и риалити героиня Атиджа, а друга девойка, макар и с не толкова пищни телесни дадености.

През есента на миналата година Атиджа се изцепи, че Азис й е предложил брак. "Искаше да се ожени за мен", разкри Брадърката. Но връзката им, ако изобщо е имало такава, устиска само едно лято.

Целувки - в устата или не?

В една от серията актуални изявления попфолк идолът съобщава в пълен разрез с дискретността, че младата нутриционистка Даниела Стефанова не е само негова близка приятелка, а интимна партньорка. Младата брюнетка изкара цяло лято в хасиендата на Азис, като той често пускаше техни общи снимки, придружени с пояснението - "един обикновен ден с моята любов", и целувки, макар и не по устата. На един кадър двамата все пак са долепили страстно устни, но това разминаване едав ли изненадва някого.

Новата избраница на певеца още не си е казала думата за отношенията им. Дали мълчи под диктовка, или ще проговори пак под диктовка, можем само да гадаем, защото импровизациите очевидно са позволени само на Азис.