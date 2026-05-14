ТОП гримьорът Ивайло Андреев: Илияна Йотова е перфектна за гримиране, Киселова бих използвал за дипломна работа (СНИМКИ)

БНТ има един от най-добрите гримьори по нашите ширини, както го представят от „телевизията майка“. Ивайло Андреев е човекът, който стои зад невероятната промяна на Наталия Киселова в тв ефир, а също така се грижи и за визията на настоящия президент Илияна Йотова пред камерата. Под четките му са минали повечето политици, сред които Цецка Цачева, Йорданка Фандъкова, Надежда Нейнски, Весела Лечева, както и звезди от родната естрада като Йорданка Христова и Тони Димитрова.

„Изискванията за грима на водещите в БНТ са строги. Новините винаги са по-консервативни. Аз не съм много консервативен обаче — там винаги гледам нещата да са на ръба: хем гримът да е актуален според тенденциите и да не е демоде, хем да не залита в другата крайност, която е прекалено артистична“, казва Андреев.

„От много години работим с Илияна Йотова. Още от първия път ми се довери. Тя има много правилни черти и нещата се случват много бързо и много лесно. И винаги се харесва. Може би заради това толкова добре сме се сработили. От 30 години съм гримьор, засичали сме се с нея в „Панорама“ и много други предавания.

При нас постоянно идват политици, които търпят някакъв възход или изчезват. Навремето много съм работил с Цецка Цачева, ето — нея я няма вече. Илияна Йотова пък стана вицепрезидент. Изобщо с годините всички са минали през моите ръце, през ръцете на колеги. В телевизията постоянно има поток от личности“, обяснява Ивайло.

В профила си в социалните мрежи той пише, че гримът, който е направил веднъж на Наталия Киселова, би използвал за своя дипломна работа. Красивият резултат, който шашна зрителите пред тв екрана, постигнал само за 10 минути.

„Фризьорката работеше паралелно с мен, защото в телевизията не можем да си позволим да се бавим — там предаванията са на живо. Всичко е много динамично. Ефирът тече, не чака. Точно за 10 минути свършихме с колежката тази промяна. При гримирането трябва да знаеш къде точно какво да сложиш — какво искаш да подчертаеш, какво искаш да скриеш. И когато осветлението е на мястото си, резултатите са добри“, казва Андреев.